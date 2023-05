Schimbare la vârful Orange România. Julien Ducarroz va fi noul CEO de la 1 septembrie 2023

Orange România anunță numirea lui Julien Ducarroz în funcția de CEO, începând cu data de 1 septembrie 2023. Liudmila Climoc, în prezent CEO Orange România, va prelua de la Julien Ducarroz funcția de CEO al Orange Polonia de la aceeași dată.

Cu această numire, supusă aprobării consiliului de administrație local, Julien Ducarroz se întoarce în România, unde a lucrat în perioada 2007-2016. Ducarroz și-a început cariera în Orange România ca Strategy Director, iar din 2009 a condus echipele de vânzări, marketing, digital și comunicare de brand în calitate de Chief Commercial Officer. În timpul mandatului său anterior în România, a avut o contribuție majoră la lansarea serviciilor Orange TV și 4G și a consolidat poziția de lider a brandului Orange. În 2016, a fost numit CEO al Orange Moldova, iar din 2020 este CEO al Orange Polonia. Sub conducerea sa, Orange Polonia a lansat și implementat strategia de creștere „.Grow”.

Sub conducerea lui Julien Ducarroz, Orange Polonia a implementat proiectul de referință, FiberCo JV, care a asigurat extinderea amprentei de fibră optică și a contribuit la combaterea excluziunii digitale în Polonia. În ultimii trei ani, Orange Polonia a devenit principalul furnizor de soluții smart city din țară și și-a întărit poziția pe piața wholesale.

În cei 22 de ani de carieră în Grupul Orange, Julien Ducarroz a câștigat experiență pe mai multe piețe europene. A absolvit Institutul Politehnic Federal Elvețian din Zürich, fiind originar din Elveția.

„Datorită pasiunii și abilităților sale, Julien a făcut schimbări cu impact în Orange Polonia în timpul mandatului său. În acești ani plini de turbulențe, el a dezvoltat o strategie puternică și a livrat cu succes atât rezultate financiare, cât și comerciale peste așteptări, permițând companiei să crească și să-și consolideze poziția pe piață, în ciuda provocărilor. Îi mulțumesc lui Julien pentru că a condus echipa Orange Polonia cu maximă energie în timpul pandemiei și în mijlocul unui context dificil macroeconomic și geo-politic, generat de războiul din Ucraina. Sunt convinsă că va aborda orice provocări din România la fel de bine”, a declarat Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Vicepreședinte Executiv, CEO Orange în Europa (în afara Franței).

„În cei șapte ani de leadership, Liudmila și echipa sa din România au fost protagoniștii mai multor premiere, cum ar fi lansarea serviciilor 5G, dând dovadă de creativitate, entuziasm și resurse nelimitate de energie. Mai important, Liudmila a condus transformarea Orange România dintr-un operator mobil spre unul convergent. Este un adevărat lider și sunt încrezătoare în puterea ei de a conduce compania spre creștere sustenabilă și de a continua misiunea lui Julien în Polonia”, a adăugat ea.

Liudmila Climoc va prelua, de la 1 septembrie 2023, funcția de CEO al Orange Polonia, care reprezintă al treilea mandat de CEO din cariera sa. Cu o experiență de 25 de ani în telecomunicații, Liudmila a devenit CEO al Orange Moldova în 2008, iar în 2016 a fost numită CEO al Orange România. În 2021, compania a accelerat strategia sa de convergentă prin achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni al Orange Romania Communications.

„România este una dintre cele mai competitive piețe din Europa și sunt recunoscătoare pentru șansa pe care am avut-o de a construi împreună cu echipa mea atât de multe proiecte inovatoare și de impact, în egală măsură. Sunt încântată să îi urez bun venit lui Julien acasă, în România. Echipa din România are cei mai buni profesioniști de telecomunicații din țară și sunt sigură că sub bagheta lui Julien va atinge noi borne de performanță „, spune Liudmila Climoc, CEO Orange România.