Schneider Electric contribuie la restaurarea Catedralei Notre-Dame din Paris

Schneider Electric și instituția publică responsabilă cu Reconstrucția Notre-Dame de Paris au semnat un acord de sponsorizare prin care Schneider se angajează să contribuie la restaurarea catedralei prin donații in-kind și prin transfer de competențe.

Incendiul care a afectat grav catedrala, pe 15 aprilie 2019, a declanșat un val extraordinar de solidaritate, în care s-a implicat și Schneider Electric. „Este firesc ca Schneider Electric să ia parte la acest tip de acțiuni pentru site-uri emblematice și prestigioase, așa cum am făcut în trecut pentru Comédie Française sau stația din Antarctica”, a subliniat Gilles Vermot-Desroches, Director of Citizenship and Institutional Affairs la Schneider Electric.

Pentru Notre-Dame de Paris, ca și pentru proiectele anterioare, angajamentul Schneider este de a oferi expertiza, echipamentele și soluțiile de ultimă generație care sunt necesare. Schneider Electric va furniza toate echipamentele pentru alimentarea șantierului: stația de transformare, toate dulapurile electrice din aval și panourile întrerupătoarelor și componentele acestora.

Acordul include, de asemenea, un sistem de management al clădirii (BMS), adică toate instrumentele pentru managementul energiei și controlul consumului de energie. Senzorii, controlerele, PLC-urile, magistralele de comunicație și software-ul asociat vor permite operatorilor Catedralei să ajusteze cu precizie utilizarea și consumul de energie al șantierului. Schneider furnizează, de asemenea, un invertor, un tablou de distribuție și iluminat de urgență.

Pe lângă echipamente, compania Schneider Electric este responsabilă de întreținerea sistemelor de distribuție electrică ale șantierului, precum și de proiectarea, ingineria, punerea în funcțiune și programarea sistemelor instalate și de trainingul viitorilor utilizatori.

Cédric Larcher, Senior Project Manager la Schneider Electric Franța, coordonează implementarea proiectului. Obișnuit cu proiecte pe măsură în medii deosebite, el și echipa lui sunt motivați să lucreze la acest proiect care, pe lângă caracterul său prestigios, este unul deloc obișnuit – din rațiuni ce țin de statutul de monument istoric al catedralei, care aduce propriile cerințe specifice, dar și de amploarea sa, constrângerile de logistică, spațiu și acces (scări, subsoluri, pivnițe etc.) și de complexitatea rezultată a lucrării.

„Pentru Schneider Electric, participarea la restaurarea Catedralei Notre-Dame de Paris nu este doar un parteneriat tehnic, ci și unul uman”, a declarat Jean-Pascal Tricoire, președinte și CEO al Schneider Electric. „Ne oferă posibilitatea de a implementa soluțiile noastre inovatoare și sigure de management al energiei în slujba unui sit emblematic, drag cetățenilor Franței și lumii. Și, de asemenea, acest proiect este și o aventură umană pentru angajații care vor participa pe șantier.”

„Mulțumim Schneider Electric pentru sprijinul acordat în restaurarea Notre-Dame de Paris. Alimentarea acestui monument cu energie electrică este o provocare majoră pentru lucrările care vor permite redeschiderea catedralei în 2024. Suntem încântați să beneficiăm de soluțiile inovatoare de management al energiei de la Schneider, care vor permite viitorilor operatori să-și optimizeze consumul de energie. Ne angajăm să integrăm aceste preocupări în restaurarea Catedralei și suntem încântați să vedem în aceste progrese tehnice know-how-ul francez pus în slujba patrimoniului nostru”, a spus Philippe Jost, director general adjunct al Instituției Publice pentru Restaurarea Notre-Dame de Paris.

Lucrările vor începe în câteva luni și vor asigura alimentarea cu energie a șantierului. BMS va face posibile controlul și optimizarea consumului de energie ale monumentului, aducând inovații din secolul al XXI-lea acestei catedrale, un sit al patrimoniului mondial și o capodopera a artei medievale.