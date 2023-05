Şefii Samsung Electronics şi Tesla au discutat despre cooperarea pe segmentul industriilor de înaltă tehnologie

Preşedintele executiv al Samsung Electronics, Lee Jae-yong, s-a întâlnit săptămâna aceasta cu directorul general al Tesla, Elon Musk, a anunţat duminică grupul sud-coreean, făcând aluzie la un potenţial parteneriat de afaceri între cel mai mare producător mondial de cipuri şi gigantul din domeniul vehiculelor electrice, transmite Yonhap.

Lee a discutat cu Musk miercuri, la sediul de cercetare în domeniul semiconductorilor al Samsung Electronics din Silicon Valley, California. A fost pentru prima dată când Lee şi Musk au avut o întâlnire privată, deşi s-au mai văzut la alte evenimente.

Surse din industrie au declarat că Tesla caută parteneriate pentru a dezvolta viitoarea generaţie de tehnologii IT, inclusiv cipuri pentru maşini complet autonome.

