Șeful Bundesbank: Creșterea economiei germane va accelera în acest trimestru

Creșterea economiei germane va accelera în acest trimestru, pe fondul unei redresări mai rapide decât se estima, chiar dacă dificultățile structurale continuă să frâneze avansul, a afirmat miercuri președintele Băncii Centrale a Germaniei (Bundesbank), Joachim Nagel, transmite Reuters.

Germania, a treia mare economie mondială, a stagnat în ultimii aproape trei ani, vastul sector industrial pierzând o parte din avantajul competitiv. Redresarea a început să prindă avânt anul acesta, iar majorarea cheltuielilor guvernamentale în domeniul apărării și infrastructurii au impulsionat expansiunea.

‘Previziunile noastre interimare indică o redresare mai puternică decât ne așteptam în vară. Ritmul de creștere probabil va accelera în trimestrul patru’, a declarat Nagel la o conferință în Riga.

În iunie, Bundesbank prognoza un avans al PIB-ului în 2026 de doar 0,5%.

Surpriza reală în acest an a fost evoluția din industrie, în special pe segmentul produselor chimice și echipamentelor electrice, iar nivelul comenzilor arată că tendința va continua. ‘Totuși, redresarea nu este una generalizată. Consumul privat rămân redus, investițiile în utilaje și echipamente au scăzut în trimestrul doi’, a atras atenția oficialul.

Acesta susține că pentru stimularea ritmului de creștere al Germaniei sunt necesare schimbări structurale profunde. Țara are nevoie de o reformă a pieței muncii, pe fondul îmbătrânirii populații, sunt necesare măsuri în sectorul energiei pentru reducerea emisiilor și trebuie stimulate investițiile private, a spus Nagel.

În plus, Consiliul german al experților economici (GCEE) a îmbunătățit previziunile privind evoluția celei mai mari economii europene, a anunțat miercuri președintele GCEE, Monika Schnitzer.

‘Vedem o îmbunătățire clară a evoluției economiei, pe fondul avansului din domeniul exporturilor, și a majorării cheltuielilor guvernamentale în domeniul apărării și infrastructurii’, a informat Schnitzer, fără a da publicității noile cifre.

Cancelarul german Friederic Merz a spus că Consiliul a îmbunătățit la aproximativ 1% previziunea privind avansului PIB-ului în 2026.

Pe lângă cheltuielile record cu infrastructura și apărarea, Merz s-a angajat să promoveze reforme structurale pentru îmbunătățirea finanțelor publice, inclusiv reviziurea sistemului de pensii.

Totuși, Schnitzer a avertizat că experții consideră că veniturile proiectate de guvern nu vor fi suficiente pentru a acoperi cheltuielile planificate pe termen lung.

Merz a dat asigurări că executivul este pe deplin conștient de dificultățile cu care se confruntă țara și va face tot posibilul să mențină ratingul de credit al Germaniei la ‘AAA’.