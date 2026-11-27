Ministrul german de externe Johann Wadephul a respins joi argumentul excesului capacităților de producție din țările partenere comerciale ale SUA invocat de administrația președintelui american Donald Trump în anunțul privind impunerea unor noi taxe vamale împotriva Uniunii Europene și a altor economii, el afirmând că, dimpotrivă, blocul comunitar european este cel care suferă cel mai mult de pe urma excesului de capacitate de producție al altor țări, relatează agențiile Reuters și EFE.

‘Pentru noi, este absolut clar: toate barierele comerciale, inclusiv taxele vamale, sunt un obstacol pentru creșterea economică pe ambele piețe’, a afirmat Johann Wadephul la o conferință de presă după întâlnirea cu omologul său român Dan Neculăescu.

Taxele vamale ‘dăunează companiilor și, în cele din urmă, dăunează de asemenea consumatorilor, în mod egal pe ambele piețe, și doar creează noi incertitudini’, a adăugat el.

Ministrul german de externe și-a reafirmat sprijinul ‘deplin’ pentru Comisia Europeană în ceea ce privește gestionarea în numele blocului comunitar a relațiilor comerciale ale UE cu SUA și a amintit că între cele două părți există deja un acord comercial pe care Germania îl dorește să fie respectat. ‘Plecăm ferm de la premisa că acesta va fi respectat și că, prin urmare, se va aplica de asemenea plafonul tarifar convenit’, a indicat Johann Wadephul.

El s-a referit astfel la acordul încheiat între președintele SUA, Donald Trump, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în august 2025 la Turnberry (Scoția), prin care a fost stabilită o taxă vamală maximă de 15% pentru produsele importate de SUA din statele membre ale UE.

‘În Europa, noi suntem cei care suferim cel mai mult de pe urma excesului de capacitate care există în alte locuri și care este apoi introdus pe piețele noastre. Respingem ferm orice afirmații contrare’, a rezumat Wadephul poziția Germaniei și a UE.

Și Comisia Europeană a contestat acest argument al SUA privind excesul de capacitate productivă, subliniind că ‘dimpotrivă, Europa se numără printre regiunile cele mai afectate de supraproducție’, în special de cea din China.