Șeful Nvidia îndeamnă Europa să implementeze mai rapid Inteligența Artificială în industrie

Directorul general al gigantul american Nvidia, Jensen Huang, a îndemnat miercuri Europa, care este în urmă în cursa pentru inteligența artificială, să accelereze implementarea acestei tehnologii în industrie, informează AFP.

Într-un discurs ținut miercuri la conferința GTC, un eveniment dedicat inteligenței artificiale, organizat de Nvidia la Berlin, Jensen Huang a lăudat ‘know-how-ul extraordinar’ al europenilor în proiectarea mașinilor, operarea fabricilor și descoperirea de medicamente.

‘Pentru ca Europa să beneficieze de Inteligența Artificială (..) este nevoie ca toate industriile să adopte AI și să aibă succes cu ea’, a subliniat Jensen Huang. Acesta a a menționat industriile auto, robotică, farmaceutică și serviciile financiare ca sectoare vizate.

Cheltuielile uriașe ale giganților tehnologici pentru AI au fost principalul motor de creștere pe piețele financiare în ultimele luni, dar investitorii sunt din ce în ce mai sensibili la îngrijorările legate de evaluările umflate și de riscul ca modelele AI să scape de sub control, scrie AFP.

De asemenea, Jensen Huang, a respins miercuri îngrijorările potrivit cărora Europa nu va mai juca niciun rol în dezvoltarea globală a inteligenței artificiale, un domeniu dominat în prezent de companii americane.

‘Fiecare companie din Europa va deveni o companie bazată pe inteligența artificială’, a declarat Jensen Huang, adăugând: ‘vom avea o economie înfloritoare a inteligenței artificiale aici, în Europa’.

Șeful Nvidia a comparat momentul actual cu ‘începuturile unei noi revoluții industriale’. Companiile nu se mai limitează la simpla utilizare a software-ului, a explicat Huang; ele își operează propriile ‘fabrici de inteligență artificială’ care generează inteligență digitală. Aceasta va fi integrată în toate sectoarele, de la dezvoltarea de medicamente până la o distribuție mai eficientă a energiei.

Huang, a cărui companie este lider în producția de cipuri necesare pentru rularea modelelor de inteligență artificială, a precizat că, doar anul trecut, Nvidia a investit aproape 10 miliarde de dolari pe piața europeană pentru a sprijini o rețea de start-up-uri și companii consacrate.

Luni, Nvidia a anunțat investiții în patru startup-uri germane. Este vorba de Agile Robots, care proiectează roboți bazați cu AI pentru fabrici; Avelios Medical, specialist în tehnologie medicală; Mirelo, o platformă de inteligență artificială pentru editare video; și Reflex Aerospace, care construiește sateliți performanți.