Șeful Volkswagen: Producătorii de automobile din Europa sunt ‘sub o enormă presiune’

Industria auto europeană este ‘sub o enormă presiune’ din partea concurenței chineze și a schimbărilor de pe piață, a avertizat marți șeful Volkswagen, Oliver Blume, reînnoind solicitările pentru reglementări mai flexibile și subvenții pentru sprijinirea producătorilor locali, transmite Reuters.

Vorbind la un eveniment în marja la Salonului Auto de la Paris, Blume a afirmat că Volkswagen, Stellantis și Renault, ‘care împreună sunt responsabile pentru mai mult de 60% din producția auto europeană’, se confruntă cu presiuni în creștere pentru a produce vehicule electrice (EV) accesibile, în timp ce mențin costurile sub control.

‘Nu ne putem construi viitorul doar pe profiturile din exporturi. Afacerile noastre europene trebuie să fie profitabile, reziliente și competitive’, a spus șeful celui mai mare producător auto european.

Blume încearcă să treacă prin cea mai mare restructurare din istoria Volkswagen, inclusiv zeci de mii de concedieri și potențiale închideri de fabrici, și se confruntă cu opoziția sindicatului.

‘Trebuie să asigurăm baza industrială a Europei’, a declarat Blume.

Volkswagen, Stellantis și Renault lansează la Salonul Auto de la Paris noile modele EV, pe fondul sporirii cererii în Europa, în urma majorării prețurilor combustibililor și a gamei extinse de vehicule produse la costuri mai scăzute.

Mărcile chineze sunt de asemenea în număr record la acest eveniment, încercând să-și extindă prezența în Europa, pe fondul încetinirii pieței lor interne, alimentând temerile producătorilor din Europa privind impactul importurilor low-cost.

Volkswagen, Stellantis și Renault sunt puternic expuse la segmentul de piață de masă, unde volumele ridicate de vânzări vin de obicei cu marje mici.

‘Acest model de afaceri este sub o enormă presiune în Europa’, a declarat Blume, repetând solicitările Volkswagen către autorități de a susține industria prin reglementări mai flexibile și subvenții pentru sprijinirea producătorilor locali.

Șeful Stellantis, Antonio Filosa, a cerut luni autorităților europene de reglementare să ofere stimulente mai puternice pentru producătorii auto care fabrică vehicule în regiune, în condițiile intensificării concurenței din China.

‘Susținem cu fermitate în Europa asigurarea de șanse egale pentru toată lumea. Concret, înseamnă să lucrăm la o reglementare corectă, începând de la ‘Made in Europe’, care ar trebui să ofere stimulente, recompense, și protecție celor care pot demonstra că proiectează și construiesc mașini’, a afirmat Filosa.