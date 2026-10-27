Senat: Conducătorii de trotinete și biciclete electrice – obligați să poarte cască de protecție la deplasarea pe drumurile publice

Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care stabilește obligația purtării căștii de protecție la deplasarea pe drumurile publice pentru conducătorii de trotinete electrice și biciclete electrice, indiferent de vârstă.

S-au înregistrat 98 voturi ”pentru” și o abținere.

Propunerea legislativă modifică în acest sens articolul 70 alineatul (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

”Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete cu vârsta sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă. Pentru conducătorii de trotinete electrice și biciclete electrice, purtarea căștii de protecție, omologată și fixată corespunzător, este obligatorie indiferent de vârstă, atunci când se deplasează pe drumurile publice”, prevede proiectul.

Senatorul AUR Nicolae Vlahu a motivat necesitatea instituirii obligației purtării căștii de protecție pentru conducătorii de trotinete electrice și biciclete electrice indiferent de vârstă, având în vedere că aceste mijloace sunt folosite zilnic și ”utilizatorii lor sunt direct expuși în cazul unei căderi sau coliziuni”.

”O denivelare, pierderea echilibrului ori un impact cu un alt vehicul pot produce vătămări grave, inclusiv în timpul unei deplasări scurte. În prezent, articolul 70 alineat 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2002 impune purtarea căștii pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani, atunci când circulă pe partea carosabilă. Pentru utilizatorii trotinetelor electrice care au depășit această vârstă obligația nu există. În prezent, riscul unui traumatism cranian nu dispare însă la împlinirea vârstei de 16 ani, experiența și atenția sunt necesare, dar nu pot înlătura toate pericolele din trafic și protecția capului rămâne necesară și pentru un tânăr de 18 ani și pentru un adult”, a mai spus acesta.

Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a afirmat că această propunere legislativă este una ”necesară și reprezintă un demers și un pas important privind protejarea participanților la trafic”.

”Aici ne referim la purtarea căștii de protecție pentru conducătorii de trotinete și biciclete electrice și trebuie să avem în vedere că utilizatorii acestor mijloace de deplasare sunt vulnerabili în trafic, iar purtarea căștii de protecție poate reduce semnificativ numărul și riscul unor traumatisme în cazul unor accidente”, a adăugat Catană.

Senatoarea Valentina-Mariana Aldea a arătat că este inițiatoarea unui proiect de lege care completează cerința de prevenție printr-un curs de legislație rutieră pentru cei care merg cu trotinetele electrice, menționând că este nevoie și de această măsură concretă de siguranță cum este purtarea căștii de protecție.

”O plimbare cu trotineta se poate transforma dintr-un moment plăcut într-o tragedie. Purtarea unei căști de protecție trebuie să fie o regulă clară pentru fiecare utilizator, nu doar pentru copii. Susțin acest proiect pentru că prevenția trebuie să înceapă înainte de accident”, a afirmat Valentina-Mariana Aldea.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este decizională.