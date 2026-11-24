Senatul a adoptat, luni, în plen, o propunere legislativă prin care părinții care revin în activitate vor beneficia de un stimulent de inserție pe piața muncii egal cu indemnizația lunară pe care o primeau pentru creșterea copilului.

Au fost înregistrate 106 voturi ‘pentru’, o abținere și unul împotrivă.

Potrivit proiectului, ‘persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserție în cuantum egal cu indemnizația lunară de creștere a copilului’ și ‘persoanele care au finalizat concediul pentru creșterea copiilor și obțin venituri supuse impozitului beneficiază de un stimulent de inserție în cuantum de 650 de lei, după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități’.

‘Prin majorarea stimulentului de inserție la un cuantum de 100% din valoarea indemnizației, se urmărește o integrare mult mai rapidă a tinerilor părinți pe piața muncii. Măsurile propuse nu determină o majorare a cheltuielilor bugetare (…), fiind estimat chiar un potențial impact bugetar pozitiv asupra veniturilor și cheltuielilor. Se pot obține venituri bugetare suplimentare din activitățile economice desfășurate de către beneficiarii de indemnizații, prin faptul că aceștia revin mai devreme în activitățile productive, iar măsurile au o influență pozitivă asupra ocupării (în special a mamelor) și asupra eventualelor cheltuieli de asistență socială’, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative inițiate de un grup de parlamentari PNL și USR.

Inițiatorii își propun ca măsurile prevăzute să genereze ‘efecte pozitive asupra natalității și familiei’.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.