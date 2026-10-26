Shein a acceptat să plătească 100 de milioane de dolari pentru închiderea unei investigaţii în SUA privind întârzierile livrărilor şi reclamaţiile clienţilor

Gigantul chinez de modă rapidă Shein a acceptat să plătească 100 de milioane de dolari pentru soluţionarea unei investigaţii desfăşurate de Comisia Federală pentru Comerţ din SUA (FTC), privind întârzierile livrărilor şi alte reclamaţii ale consumatorilor, transmite Reuters, citând o sursă care cunoaşte direct situaţia.

Suma reprezintă aproximativ 44% din profitul înregistrat de Shein în trimestrul al doilea şi constituie o nouă lovitură financiară pentru retailerul online, afectat deja de înăsprirea reglementărilor şi a taxelor aplicate comerţului electronic în Statele Unite şi Uniunea Europeană.

Shein, companie fondată în China, dar cu sediul central în Singapore, a confirmat că a ajuns la un rezultat pe care îl consideră constructiv în discuţiile cu autoritatea americană şi a anunţat că va oferi informaţii suplimentare în perioada următoare.

Un purtător de cuvânt al FTC a refuzat să comenteze acordul.

Potrivit documentelor autorităţii americane analizate de Reuters, consumatorii au depus peste 12.000 de reclamaţii împotriva Shein între ianuarie 2020 şi iunie 2026, referitoare la achiziţii în valoare totală de peste 11 milioane de dolari.

O parte dintre plângeri vizează probleme legate de livrare. Unii clienţi au reclamat că nu au primit coletele, deşi acestea figurau în sistemul Shein ca fiind livrate, iar serviciul de relaţii cu clienţii nu ar fi rezolvat situaţiile semnalate.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent conţinutul reclamaţiilor şi nici dacă problemele au fost soluţionate ulterior.

Compania avertizase încă din iulie, în documentele depuse pentru listarea la Bursa din Hong Kong, că investigaţia FTC ar putea conduce la amenzi semnificative.

Acordul intervine într-un moment în care modelul de afaceri al Shein este afectat de noile taxe vamale şi de reglementările aplicate coletelor de mică valoare.

În Uniunea Europeană, introducerea unei taxe de trei euro pentru coletele ieftine provenite din comerţul electronic a afectat activitatea platformei. De la 1 noiembrie, UE urmează să aplice şi o taxă suplimentară de procesare de doi euro, ceea ce va ridica povara totală la cinci euro pentru fiecare cod vamal distinct.

Acţiunile Shein au scăzut deja cu 22% faţă de preţul de la listarea din 1 septembrie, pe măsură ce investitorii au evaluat impactul noilor costuri asupra afacerilor companiei în Europa.

Mike Ryan, director pentru analiza comerţului electronic la Smarter Ecommerce, consideră că modul de aplicare a acestor taxe afectează în mod deosebit Shein. Compania şi-a redus inclusiv cheltuielile pentru promovarea prin Google Ads pe pieţele europene.

Cunoscută pentru comercializarea unor articole vestimentare foarte ieftine, inclusiv rochii de cinci dolari şi blugi de zece dolari, Shein a fost nevoită să majoreze preţurile după eliminarea unor facilităţi vamale în SUA şi Europa.

Directorul general Sky Xu a anunţat luna trecută că retailerul intenţionează să dezvolte mai multe mărci cu preţuri ridicate, pentru a-şi îmbunătăţi profitabilitatea.

Shein se confruntă şi cu alte probleme de reglementare în Europa. Comisia Europeană investighează comercializarea unor produse ilegale pe platformă, iar autoritatea franceză pentru protecţia datelor a amendat compania anul trecut cu 150 de milioane de euro pentru utilizarea necorespunzătoare a cookie-urilor.

FTC a sancţionat anterior şi alţi retaileri online pentru nerespectarea termenelor de livrare. Compania americană Fashion Nova a fost amendată cu 9,3 milioane de dolari în 2020, iar marca Hey Dude, deţinută de Crocs, a primit o amendă de 1,95 milioane de dolari în 2023 pentru probleme legate de întârzierile livrărilor şi eliminarea recenziilor negative.