Siegfried Mureșan, după decizia de susținere a Guvernului Niculescu: Vom fi cu ochii pe acești miniștri

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan spune că liberalii ”vor fi cu ochii” pe noii miniștri din Guvernul Niculescu și vor face o opoziție clară.

Siegfried Mureșan a fost a treia desemnare făcută de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, dar Cabinetul propus de el a picat în Parlament.

”Tocmai am decis următoarele în conducerea Partidului Național Liberal: 1. Partidul Național Liberal va intra în opoziție. 2. Toți demnitarii susținuți de Partidul Național Liberal, care au activat în Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, își vor da demisia din Guvern. Niciunul dintre ei nu va activa în viitorul Guvern. 3. Vom semna un acord politic cu premierul desemnat pentru a ne asigura că România își respectă țintele de deficit și că nu reîncepe risipa banului public. În cazul în care acest acord este încălcat, vom depune moțiune de cenzură. 4. Vom da un vot de necesitate pentru instalarea Guvernului, tocmai pentru ca separarea dintre PSD și PNL să fie foarte clară. Ei vor fi la putere, noi vom fi în opoziție”, a scris pe Facebook Mureșan.

Potrivit acestuia, în condiții normale, Guvernul Niculescu nu merita votat. ”Însă suntem conștienți că, pentru a rezolva urgențele care s-au acumulat de la moțiunea PSD-AUR, țara are nevoie de un Guvern. Vom fi cu ochii pe acești miniștri, vom face opoziție clară. Vom întări Partidul Național Liberal, astfel încât să putem forma o majoritate pentru modernizarea României după următoarele alegeri”, a transmis Siegfried Mureșan.