Sorin Grindeanu: Vom continua să discutăm să găsim soluții alături de prim-ministrul desemnat

Biroul Permanent Național al PSD, reunit luni, a mandatat conducerea partidului să continue discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu pentru formarea unui Cabinet și pentru elaborarea programului de guvernare, a anunțat președintele social-democraților, Sorin Grindeanu.

‘Realitatea astăzi este că avem un prim-ministru desemnat în persoana domnului Luca Niculescu, care trebuie să dea României un Guvern pentru oameni. Sunt pensionari care ne privesc în acest moment, sunt mame care ne privesc, sunt oameni care muncesc din greu și eu cred că așteaptă un Guvern care să le ușureze povara pusă pe umerii lor în ultimele luni, nu să le-o facă și mai grea. Pentru acești oameni am discutat astăzi și vom continua să discutăm ca să găsim soluții alături de prim-ministrul desemnat. Pentru acești oameni i-am cerut domnului Niculescu să facă acea schimbare pe care o așteaptă toată lumea, o schimbare care să relanseze economia și care să aducă o creștere a nivelului de trai, o schimbare pentru care să fie susținut de o majoritate transparentă’, a declarat Grindeanu, la sediul central al PSD.

Potrivit acestuia, mai este ‘mult’ până la a avea un program de guvernare ‘asumat’ de PSD.

‘Biroul Permanent Național a votat mandatarea conducerii de participare la discuțiile pe tema programului de guvernare, ceea ce știți că a fost și săptămâna trecută. Pot să spun că, din acest punct de vedere și din semnalele primite de la premierul desemnat, lucrurile pot să le cataloghez ca fiind pe o direcție corectă, o direcție bună, dar mai e mult până la a avea un program de guvernare asumat de PSD. De aceea a fost nevoie de acest mandat’, a explicat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că în ședința BPN s-a discutat ‘foarte serios’ și despre varianta alegerilor anticipate: ‘Acest scenariu pare a fi unul tot mai real având în vedere neînțelegerile politice. În acest sens, BPN a votat înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale, comisie formată din Marian Neacșu, Ovidiu Popa și Daniel Zamfir. Ei trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate parlamentare și ce eventuale modificări sunt necesare’.