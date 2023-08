Sphera Franchise Group a trecut pe profit

Grupul din industria de food service Sphera Franchise Group a încheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 19,4 milioane lei, faţă de o pierdere netă de 8,7 milioane lei în acelaşi interval din 2022.

Potrivit unui comunicat al grupului, transmis miercuri AGERPRES, vânzările s-au cifrat la 695,6 milioane lei, mai mari cu 14,8% faţă de perioada similară a anului trecut, înregistrând totodată cel mai profitabil prim semestru din istoria sa, cu o creştere de trei cifre a profitului operaţional al restaurantelor şi a EBITDA.

„Rezultatele Sphera din prima jumătate a anului 2023 sunt despre rezilienţă, inovaţie şi creştere remarcabilă. Mai mult decât o simplă poveste de redresare, arată tenacitatea care caracterizează modelul nostru de business. De la pandemie, instabilitatea din regiune care ne afectează lanţurile de aprovizionare, până la inflaţia de două cifre, astăzi oferim investitorilor noştri unul dintre cele mai profitabile rezultate din istoria Grupului. Cifrele sunt o relatare clară a parcursului Sphera. Sunt încântat că potenţialul de creştere este evident atât în rezultatele noastre, cât şi în evoluţia la Bursa de Valori Bucureşti, acţiunile SFG apreciindu-se cu 29% în primele şase luni ale anului”, a declarat Călin Ionescu, director general Sphera Franchise Group.

Totodată, profitul operaţional al restaurantelor a ajuns la 60,6 milioane lei în primele şase luni, în creştere cu 136,3%, datorită performanţei îmbunătăţite la nivelul tuturor brandurilor, având contribuţii semnificative KFC România (52,2 milioane lei, +69,7%) şi KFC Italia, care a trecut de la o pierdere operaţională a restaurantelor de 3,4 milioane lei la o valoare pozitivă de 6,7 milioane lei.

„Atât KFC Moldova, cât şi Taco Bell au înregistrat îmbunătăţiri semnificative (de 54,9% şi, respectiv, 250,5%), în timp ce Pizza Hut şi-a înjumătăţit pierderea operaţională a restaurantelor (la 1,7 milioane de lei), ca urmare a unui proces complex de eficientizare a activităţii, care va continua şi în perioada următoare”, se arată în comunicat.

EBITDA (profitul înainte de taxe, dobânzi,deprecieri şi amortizări) a înregistrat în primul semestru o apreciere de 146,5%, la 52,4 milioane lei. Similar cu evoluţia profitului operaţional al restaurantelor, KFC Italia a dus EBITDA de la o poziţie negativă în S1 2022 la una pozitivă în S1 2023, atingând pragul de rentabilitate din punct de vedere al profitului net. Marja EBITDA a variat în funcţie de brand, KFC Moldova având cel mai înalt nivel (15,9%), urmat de KFC România (9,3%), KFC Italia (7,1%) şi Taco Bell (3,8%).

Grupul a încheiat primul semestru cu un profit net robust de 19,4 milioane lei, comparativ cu o pierdere netă de 8,7 milioane lei în S1 2022. Această redresare se datorează performanţei puternice a KFC România şi KFC Moldova, care împreună au înregistrat un profit net combinat de 27,5 milioane lei, precum şi subsidiarei KFC Italia care a atins pragul de rentabilitate, datorită unui control eficient al costurilor şi optimizării activităţilor, incluzând închiderea a două restaurante neperformante.

„Această îmbunătăţire a profitabilităţii poate fi atribuită în principal măsurilor eficiente de control al costurilor luate în cadrul companiilor din Grup. După un 2022 provocator, ponderea cheltuielilor din vânzări la nivelul restaurantelor a scăzut cu aproape 5 pp, ajungând la 91,3% din vânzări în S1 2023 faţă de 96% în S1 2022, datorită creşterii mai rapide a veniturilor restaurantelor decât a cheltuielilor acestora”, susţin reprezentanţii companiei.

Conform sursei citate, toate brandurile au înregistrat venituri mai mari în primele şase luni din 2023 faţă de perioada similară a anului precedent: KFC – plus 15,4%, la 595,9 milioane lei, Pizza Hut – plus 1,7%, la 59 milioane lei, şi Taco Bell – plus 29,1%, la 40,7 milioane lei.

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, deţinând companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România şi KFC în Chişinău, Republica Moldova, şi în anumite zone din Italia. Grupul deţine peste 175 de restaurante pe cele trei pieţe şi are aproximativ 5.000 de angajaţi.

Sphera Franchise Group este listată pe Bursa de Valori Bucureşti din 2017, sub simbolul SFG, fiind singura companie din HoReCa inclusă în indicele principal BET, precum şi în FTSE Global Microcap.