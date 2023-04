Stomatologul Gabriel Dumitru și lucrarea lui perfectă în antreprenoriat

Un business de succes are la bază pasiunea. Pasiunea pentru a ajuta, pentru a dezvolta, pentru a cunoaște și pentru a găsi soluții inovatoare. Este și cazul antreprenorului și, în același timp, medicului stomatolog Gabriel Dumitru, care prin pasiune a atins succesul.

Practic, asta a văzut mereu în jurul lui: antreprenoriat și stomatologie. Părintii lui au deschis unul dintre primele cabinete private din România post ’89, dar Gabriel nu s-a culcat pe o ureche, profitând de truda familiei, ci a căutat mereu să devină cea mai bună versiune a lui. Și-a început cariera profesională în cabinetul părinților împărțind un scaun cu un alt coleg, dar ambiția lui l-a propulsat departe.



S-a specializat în străinatate, iar din 2006 a învățat singur tainele antreprenoriatului, în prezent oferind servicii de stomatologie și implantologie digitală premium în cele două clinici deschise prin propriile-i eforturi. Recunoaște însă că a sărit niște pași care l-ar fi ajutat să evolueze mai rapid. “Din păcate, cu toată ambiția mea de a demonstra în sânul familiei că pot să reușesc pe cont propriu, am pierdut niște etape. De exemplu, nu aș putea să spun că am fost angajat în adevăratul sens al cuvântului. Și mi-ar fi prins tare bine dacă ar fi fost așa, pentru că aș fi învățat foarte multe lucruri. Nu neapărat pe parte medicală, ci pe parte antreprenorială. Probabil că experiența respectivă m-ar fi scutit de multe eșecuri, dar, la momentul acela, evident că nu am conștientizat”, spune medicul-antreprenor.

Uneori, greșelile făcute sunt mai bune decât orice școală

Așadar, drumul nu a fost deloc simplu și recunoaște deschis și că nicio școală nu l-a învațat cu adevărat cum să facă un business, cum să se folosească de diversele instrumente financiare din piață pentru a se dezvolta sau ce greșeli să evite. De exemplu, o greșeală care l-a costat câțiva ani din evoluția businessului pe care îl conduce a fost că și-a încercat norocul în antreprenoriat în afara ariei lui de expertiză profesională. A deschis un magazin alimentar, care, în final, a intrat în faliment, pentru că nu avea cunoștințele necesare pentru a-l gestiona. „Aveam prieteni care activau în domeniu și mi se părea că banii se câștigă ușor. Ei bine, n-a fost așa. Alimentația publică îți cere foarte multă atenție, trebuie să ai fler și trebuie să fii prezent tot timpul acolo. Și, evident, nu a fost un succes, ba chiar pot spune că a fost una dintre greșelile mele ca antreprenor. De fapt, a fost o lecție scumpă și de durată. Dar am învățat din această lecție că dacă vrei să faci un business trebuie să îți alegi un domeniu profesional pe care să îl mănânci pe pâine, cum se spune.”

Topul greșelilor de evitat în business

De altfel, sfatul principal pe care Gabriel Dumitru îl are pentru orice viitor antreprenor este să își întocmească o listă cu “Top 10 greșeli de evitat”, iar poate cea mai importantă ar fi să nu investească banii altora, pentru că, altfel, „nu mai ești atent la ce se întâmplă în afacere. Nu te responsabilizezi dacă primești ceva pe tavă de-a gata. Eu am pornit cu bani proprii. M-a tentat la un moment dat să accesez fonduri, dar nu s-a concretizat. Am accesat însă un credit bancar atunci când am vrut să scalez afacerea. E drept, nu e cea mai plăcută experiență, pentru că, dacă nu ai habar de cifre, este o presiune fantastică. Dar eu am avut noroc că am dat peste oameni care mi-au explicat de-a fir a păr ce implică un credit, iar în final a fost o alegere bună. Însă este esențial să ai lângă tine oameni care să te ghideze acolo unde tu, ca antreprenor, nu te pricepi”, mărturisește Gabriel Dumitru.

Și, pe lângă o echipă pe care se poate baza în totalitate, atât ca medic, cât și ca antreprenor, mai are un secret pentru succesul de care se bucură după 13 ani de muncă: mereu a ținut pasul cu schimbările, atât medicale, cât și tehnologice. “Stomatologia pe care am învățat-o eu în facultate nu mai seamănă deloc cu stomatologia de azi. S-a schimbat enorm. De exemplu, sunt lucruri pe care le facem astăzi, dar în manualele mele nici nu au existat. Stomatologia digitală a venit peste noi ca un tăvălug, și a schimbat multe lucruri. Și atunci nu ai de ales decât să te perfecționezi și să te școlarizezi în permanență. Am mers la foarte multe cursuri în afara țării, pentru că am vrut să aflu totul la prima mână”, explică Gabriel Dumitru. Și exact mizând pe această carte, a stomatologului pus la punct în permanență cu noutățile medicale, a putut evolua și ca antreprenor.

Astăzi, conduce un business în plină ascensiune, având o cifră de afaceri cu multe zerouri la coadă. Dar adevărata satisfacție nu banii câștigați i-o dau, ci zâmbetele pacienților care pleacă fericiți de pe scaunele asupra cărora el, medicul stomatolog Gabriel Dumitru, se apleacă cu pasiune și cu dedicare, două dintre ingredientele succesului în afaceri.