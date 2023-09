Studiu: 75% dintre companii cred că organizaţia cu cea mai avansată inteligenţă artificială generativă câştigă

Trei sferturi dintre companii (75%) consideră că organizaţia cu cea mai avansată inteligenţă artificială generativă va avea un avantaj competitiv, însă, ca în cazul oricărei tehnologii în dezvoltare rapidă, afacerile se dovedesc a fi nepregătite şi nesigure asupra modului în care o pot utiliza, relevă datele studiului anual IBM, CEO decision-making in the age of AI, Act with intention.

„Suntem la începutul unei călătorii pentru a înţelege puterea, amploarea şi capacităţile inteligenţei artificiale generative. În mod natural, evoluţiile recente în domeniul IA i-au inspirat pe liderii de business să-şi reevalueze potenţialul Tech şi modul în care îi poate ajuta să stimuleze creşterea afacerii. Companiile trebuie să acţioneze – şi rapid, dată fiind viteza cu care IA generativă ar putea fi adoptată – pentru a accelera transformarea digitală”, a declarat Cerasela Baiculescu, Country Leader IBM România şi Moldova, la o dezbatere despre viitorul afacerilor cu IA.

Studiul arată că principalele obstacole pentru adoptarea inteligenţei artificiale generative sunt următoarele: linia de date, securitatea datelor, reglementarea şi conformitatea. Executivii evaluează riscurile sau obstacolele potenţiale ale tehnologiei, cum ar fi bias-ul, etica şi securitatea.

Astfel, peste jumătate (57%) dintre companiile participante la studiu sunt îngrijorate de securitatea datelor, iar 48% se tem de bias sau de acurateţea datelor. Cu toate acestea, precum în cazul oricărei tehnologii în dezvoltare rapidă, afacerile sunt nepregătite şi nesigure cu privire la modul în care pot utiliza inteligenţa artificială.

Există şi o discrepanţă între liderii companiilor şi echipele lor în ceea ce priveşte pregătirea în IA. Jumătate (50%) dintre companii declară că integrează deja IA generativă în produse şi servicii, iar 43% spun că o folosesc pentru decizii strategice. Cu toate acestea, doar 29% dintre echipele executive sunt de acord că au expertiza internă necesară pentru a adopta IA generativă.

„Statisticile crescute referitoare la adoptarea inteligenţei artificiale reflectă cu adevărat realitatea. În ultimii doi ani, interesul pentru IA a crescut exponenţial. Ne aflăm în pragul unei revoluţii. Sunt convins că viitorul va aparţine în mare măsură acestei tehnologii şi va face parte din vieţile fiecăruia dintre noi”, a spus Adrian Năstase, Country Leader, preşedintele Consiliului de Administraţie al ASEE Solutions România.

Companiile afirmă că productivitatea – şi tehnologia care o va susţine – este o prioritate conform unui sondaj McKinsey. Adoptarea globală a inteligenţei artificiale în întreprinderile mari s-a dublat din 2017 până în prezent. Impactul IA se simte deja în diverse industrii, precum şi la locurile de muncă, pe plan global.

„IA transformă modul în care se desfăşoară activităţile în departamentele de resurse umane, IT, achiziţii, finanţe, servicii pentru clienţi şi altele. Consolidăm lanţurile noastre de aprovizionare, protejăm datele importante ale întreprinderii împotriva atacatorilor cibernetici şi contribuim la oferirea unor experienţe mai bune pentru clienţi în diferite industrii. IA este un instrument puternic pentru automatizarea proceselor de afaceri şi a sarcinilor de rutină, precum şi pentru atingerea obiectivelor de sustenabilitate”, a continuat Cerasela Baiculescu.

La rândul său, Adrian Năstase a susţinut că etica este un aspect foarte important pe care trebuie să-l avem în vedere când vorbim despre IA.

„Mă refer la modul în care folosim această tehnologie pentru a ne avantaja, pentru a ne atinge obiectivele şi pentru a oferi businessului o mulţime de beneficii. Investigăm intern pentru a găsi mijloace care să îmbunătăţească productivitatea cu ajutorul inteligenţei artificiale. De asemenea, cred că adaptabilitatea la noile tehnologii este cheia succesului pe viitor”, a adăugat el.

Potrivit studiului, liderii din întreaga lume susţin că productivitatea, evoluţia tehnologică şi experienţa clientului sunt principalele lor priorităţi pentru următorii trei ani.

„Pe măsură ce productivitatea urcă în topul agendei lor, companiile se îndreaptă spre inteligenţa artificială pentru a deveni mai eficiente. În acest mod, îi ajută pe angajaţi să lucreze mai inteligent şi cu mai puţin efort”, consideră Baiculescu.

Nevoia de a adopta IA generativă ca instrument de afaceri şi luare a deciziilor este un moment important – un moment în care companiile trebuie să-şi stabilească planurile clar şi să fie pregătite pentru utilizarea IA.

Studiul mai arată că mai puţin de 1 din 3 companii au finalizat o evaluare a impactului potenţial al IA generative asupra forţei de muncă. Mai mult decât atât, 2 din 3 lideri pot acţiona fără o viziune clară despre modul în care să-ţi ajute angajaţii să se acomodeze cu modificările aduse de IA. Cu toate acestea, odată ce tot mai mulţi adoptă IA, tendinţa pe termen lung este clară: doar 1 din 5 companii nu intenţionează să utilizeze IA.

Accesibilitatea este principalul factor care încurajează adoptarea sa, mai spune studiul.

