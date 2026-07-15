SUA: Indicele prețurilor de consum a încetinit în iunie mai mult decât se estima

Indicele prețurilor de consum în SUA a încetinit în iunie mai mult decât se estima, dar aceste evoluții oferă probabil prea puțin confort gospodăriilor și exclud o majorare a dobânzii de către Rezerva Federală a SUA (Fed) în acest an, transmite Reuters.

Departamentul Comerțului a informat marți că indicele prețurilor de consum a înregistrat o creștere de 3,5% în ritm anual în iunie, după un avans de 4,2% în mai, când s-a înregistrat cea mai mare creștere anuală începând din aprilie 2023. Analiștii se așteptau în iunie la un nivel de 3,8%. Declinul vine pe fondul scăderii prețului benzinei, deși acum este din nou în creștere, în urma escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu.

De asemenea, inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, a înregistrat o creștere de 2,6% în iunie, după un avans de 2,9% luna precedentă.

De la o lună la alta, prețurile au crescut cu 0,4% în iunie, după un avans de 0,5% în mai, în linie cu estimările analiștilor.

Rezerva Federală a SUA (Fed) urmărește datele pentru ținta sa de inflație de 2% pe termen mediu. Luna trecută, Rezerva Federală a SUA a menținut dobânda de referință în intervalul 3,50% – 3,75% și a actualizat proiecțiile trimestriale, care indică că oficialii Fed se așteaptă să majoreze dobânda anul acesta, pe fondul temerilor sporite privind inflația.

Piețele financiare pariază pe o majorare a dobânzii în septembrie, și probabil ulterior o altă creștere.

Inflația în SUA s-a redus înainte ca președintele Donald Trump să impună taxe vamale, în aprilie 2025, care au majorat costurile multor mărfuri. De atunci prețurile au crescut, iar războiul din Iran a făcut petrolul și benzina mai scumpe, astfel încât accesibilitatea a devenit o problemă politică cheie.