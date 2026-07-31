Inflația în SUA a încetinit ușor, în iunie

Un indicator al inflației urmărit cu atenție de Rezerva Federală a SUA (Fed) a încetinit ușor în iunie, în linie cu previziunile analiștilor, după creșterile din ultimele luni, transmit DPA și Reuters.

Departamentul Comerțului a informat joi că indicele PCE (personal consumption expenditures) a înregistrat o creștere de 3,7% în ritm anual în iunie, în linie cu estimările, după un avans de 4,1% în mai, când s-a înregistrat cea mai mare creștere anuală începând din aprilie 2023.

De asemenea, inflația de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele și energia, a înregistrat o creștere de 3,3% în iunie, după un avans de 3,4% luna precedentă, și în linie cu așteptările.

De la o lună la alta, prețurile au scăzut cu 0,1% în iunie, în linie cu estimările analiștilor, după un avans de 0,5% în mai. Inflația de bază a înregistrat o expansiune de 0,1% în iunie, după un avans de 0,3% în mai, analiștii estimând o creștere de 0,2%.

De asemenea, Departamentul Comerțului a informat că veniturile personale au crescut cu 0,2% în iunie, după un avans de 0,7% în mai, în timp ce cheltuielile personale au urcat cu 0,3%, după o expansiune de 0,9% luna precedentă.

Rezerva Federală a SUA (Fed) urmărește datele PCE pentru ținta sa de inflație de 2% pe termen mediu. Miercuri, Rezerva Federală a menținut dobânda de referință în intervalul 3,50% – 3,75% și a descris activitatea economică ca ‘extinzându-se într-un ritm solid, în pofida incertitudinilor ridicate provocate de conflictul din Orientul Mijlociu’.

Economiștii se așteaptă ca Fed să majoreze dobânda în septembrie, pentru a ține sub control inflația.