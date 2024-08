Suma cheltuită în trimestrul I din bugetul MMSS pentru finanţarea serviciilor sociale a fost de 43 ,3 milioane lei

Suma cheltuită în primul trimestru din 2024 din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin bugetul ANPIS, pentru finanţarea serviciilor sociale a fost de 43,334 milioane lei, cu 10,62 milioane lei mai mare comparativ cu perioada similară din 2023 (plus 32,5%), conform statisticilor publicate de MMSS.

Astfel, în trimestrul I 2024, ponderea sumei plătite pentru serviciile sociale în totalul sumelor plătite pentru asistenţa socială, finanţate prin bugetul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (total care însumează beneficiile şi serviciile sociale), a fost de 0,45%. Această pondere a crescut cu 0,05% faţă de trimestrul I 2023.

Potrivit sursei citate, suma a fost cheltuită pentru acordarea de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare (cu o pondere de 74,6% din totalul sumei plătite pentru serviciile sociale), pentru finanţarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli de investiţii, reparaţii capitale şi dotări pentru centrele de zi şi rezidenţiale (în proporţie de 12,1% din totalul sumei plătite pentru serviciile sociale) şi pentru finanţarea a 40 servicii sociale, conform Hotărârii Guvernului nr.435/2022 privind aprobarea unor programe de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, în sumă de 5,755 milioane lei (cu o pondere de 13,3% din totalul sumei plătite pentru serviciile sociale).

Totalul sumelor acordate ca subvenţii a crescut de la 27,528 milioane lei în trimestrul I 2023 la 32,33 milioane în trimestrul I 2024 (plus 4,8 milioane lei, respectiv plus 17,4%). Subvenţiile au fost acordate corespunzător unui număr mediu lunar de 14.150 persoane asistate, un număr mai mare cu 1.954 persoane decât în primele trei luni ale anului trecut (plus 16%).

Totalul sumelor acordate în trimestrul I 2024 pentru finanţarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli de investiţii, reparaţii capitale şi dotări pentru centrele de zi şi rezidenţiale a fost de 5,248 milioane lei, fiind alocată o sumă de 37.800 lei pentru un serviciu social public şi 5,21 milioane lei pentru 33 servicii sociale private. Faţă de perioada ianuarie-martie 2023, s-a cheltuit o sumă mai mare cu 553.826 lei (plus 11,8%).

În ceea ce priveşte finanţarea celor 40 de servicii sociale, au fost finanţate 11 servicii sociale publice, cu o sumă de 1,584 milioane lei, şi 29 de servicii sociale private, cu o sumă de 4,171 milioane lei.

În trimestrul I 2024 au fost finanţate din bugetul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi servicii de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică conform Programului naţional de suport pentru copii, „Din grijă pentru copii”, pentru 3.916 copii beneficiari, în sumă de 3,332 milioane lei.

Conform datelor publicate de MMSS, la data de 10 aprilie 2024 erau acreditaţi, în conformitate cu prevederile legale, 4.023 furnizori de servicii sociale, respectiv 1.658 furnizori publici (41,2%) şi 2.365 furnizori privaţi (58,8%). Faţă de 5 aprilie 2023 numărul de furnizori acreditaţi a fost mai mare cu 12,9% (respectiv cu 461 furnizori).

La data menţionată, deţineau licenţă de funcţionare 5.467 servicii sociale, cu 7,9% mai multe faţă de 5 aprilie 2023. Dintre acestea, 3.002 (54,9%) erau servicii publice şi 2.465 (45,1%) erau servicii private.