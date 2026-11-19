Operatorul aerian naţional Tarom anunţă, miercuri, o creştere de 33% a vânzărilor de bilete, în luna octombrie, dar şi un avans de 15%, pentru ultimele trei luni, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În acelaşi timp, numărul total de pasageri transportaţi s-a mărit cu 21%, în octombrie, în condiţiile în care factorul de încărcare al aeronavelor a atins un vârf de creştere de 11%, raportat la perioada similară din 2025.

„Tarom anunţă o creştere a indicatorilor operaţionali pe ultimele 3 luni de activitate. Vânzările totale au crescut cu 15% în perioada august-octombrie 2026, cu un vârf de creştere de 39% prin site-ul tarom.ro, în luna octombrie. Vânzările pe toate canalele de distribuţie în luna octombrie înregistrează o creştere de 33%. Factorul de încărcare al aeronavelor este semnificativ mai bun decât anul trecut, cu un vârf de creştere de 11% pentru luna octombrie, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Numărul total de pasageri transportaţi a crescut cu 21%”, arată miercuri, compania, într-un comunicat de presă.

Directorul general al Tarom, Cristian Anghel, declară că faţă de perioada similară a anului trecut, operatorul aerian a obţinut un plus operaţional vizibil.

”Vânzările au crescut cu 15% în medie pe toate canalele de distribuţie, în condiţiile în care am redus numărul de curse regulate pe care le-am operat. În luna octombrie am vândut cu 39% mai multe bilete on-line şi cu 33% mai multe bilete în total. Pasagerii aleg din ce în ce mai mult serviciile Tarom şi pentru asta le mulţumim şi le rămânem recunoscători”, a declarat directorul general Tarom, Cristian Anghel.

Potrivit datelor comunicate de companie, a fost înregistrată o creştere semnificativă pe sectorul charter. Astfel, în octombrie, numărul de curse charter operate de TAROM s-a dublat, ajungând la 46, ceea ce a permis ca numărul pasagerilor transportaţi să fie mai mare cu 44%.

”Am zburat mai eficient, am fost mai vizibili pe piaţă şi am venit în faţa pasagerilor cu oferte comerciale competitive. Intrarea recentă în flotă a celor două aeronave noi Boeing MAX 737 8 îşi va produce efectele inclusiv în perioada următoare. Ne aşteptăm la continuarea trendului pozitiv şi le mulţumim echipelor TAROM care au contribuit la obţinerea unor indicatori operaţionali buni în ultima perioadă”, a precizat Directorul General Tarom.

Reprezentanţii companiei susţin că Tarom a transportat cu 19% mai mulţi pasageri în luna octombrie, numai pe curse regulate, în timp ce factorul mediu de încărcare al aeronavelor înregistrează o creştere de 12%, faţă de perioada comparabilă a anului 2025.

„Toţi indicatorii cheie comerciali şi operaţionali înregistrează creşteri, preponderent prin creşterea vânzărilor de bilete”, se precizează în comunicat.

Informarea Tarom vine în contextul în care, marţi seara, vicepremierul Marian Neacşu a declarat că Tarom nu falimentează şi că se întreprind demersuri pentru salvarea companiei, inclusiv prin infuzie de capital. O altă variantă aflată în discuţie ”este creşterea participaţiei la Tarom, iar investitorul să fie naţional şi să facem o fuziune între Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi Tarom”, a spus vicepremierul.

Acesta a mai adăugat că se poartă discuţii cu o companie aeriană mare pentru un parteneriat cu Tarom.

„Au fost discuţii şi cu companii din zona Golfului, ele sunt cele mai avansate în momentul ăsta şi opinez că avem şanse să ajungem la o înţelegere. În momentul ăsta mai sunt în discuţii destul de multe aspecte, ele vizează păstrarea numărului de personal la un nivel rezonabil, înnoirea flotei şi relaţionarea pe care ar avea-o cu Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. A doua componentă care să poată să ducă la salvarea companiei ar putea să fie luată în calcul aceea de creştere a participaţiei la Tarom, iar investitorul să fie naţional şi să facem o fuziune între Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi Tarom”, a precizat Marian Neacşu.

Vicepremierul s-a referit şi la faptul că Tarom a primit un împrumut angajându-se în faţa Comisiei Europene să eficientizeze activitatea, lucru pe care nu l-a respectat. Dacă România achită împrumutul primit de Tarom şi propune un plan viabil, compania poate fi salvată, a mai declarat Marian Neacşu.

Operatorul naţional a raportat pierderi de 288,1 milioane de lei, în 2025, în timp ce cifra de afaceri a scăzut cu 10%. În ultimii 15 ani, compania a acumulat pierderi de peste 2,7 miliarde de lei.