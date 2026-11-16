Marian Neacșu: Încercăm să căutăm soluții astfel încât TAROM să poată să funcționeze în continuare

Vicepremierul Marian Neacșu a declarat luni că se lucrează la un plan pentru reorganizarea TAROM, astfel încât compania să poată să funcționeze în continuare.

‘Lucrăm la așa ceva (un plan de reorganizare). Dacă vreți părerea mea personală, țin ca român, ca politician român, ca cea mai reprezentativă și una dintre cele mai vechi companii europene în domeniul Transporturilor să poată să funcționeze în continuare și încercăm să căutăm soluții pentru a-i asigura tot suportul pentru asta. (…) Eu cred că poate să devină o companie aeriană pe plus. De-a lungul timpului, la TAROM, s-au făcut o serie de mari greșeli și de management, dar mai ales de administrare. Dacă reușim să le identificăm, și cred că vom reuși, atunci vom putea să ținem compania în viață’, a afirmat Neacșu, într-o conferință de presă la sediul central al PSD.

El nu a exclus o colaborare cu companii străine în acest scop.

‘În general, în piața aviatică mondială, dincolo de structura generală care ține mai multe companii de transport legate cumva, s-au realizat de-a lungul timpului și acțiuni de cooperare. Ne dorim în primă fază acțiuni de cooperare și colaborare și ținem să păstrăm brandul TAROM’, a evidențiat vicepremierul.