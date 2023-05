Tendințele pe piața forței de muncă IT din România în 2023

Conform cercetării „Atragerea candidaților IT în anul 2023”, derulată de Prohuman împreună cu BestJobs în perioada februarie-aprilie 2023, oferta salarială adecvată reușește să încline balanța în decizia de schimbare a jobului, în ciuda curentului de prudență remarcat între candidații de profil.

Astfel, angajații din industria IT sunt rezervați în decizia de a-și schimba locul de muncă actual (aproximativ 1 din 3 nu se gândește să plece la altă companie), își doresc o creștere salarială care să țină cont de inflație (peste 20% din salariul actual) și un program flexibil și beneficii extrasalariale. De asemenea, se așteaptă să crească numărul de femei angajate în domeniul IT.

Compania specializată în HR Prohuman, parte a grupului cu același nume care furnizează servicii de resurse umane în 7 țări europene, a anunțat în cadrul evenimentului RecruiTECH de pe 20 aprilie rezultatele cercetării „Atragerea candidaților IT în anul 2023”.

Proiectul a fost desfășurat în parteneriat cu BestJobs în perioada februarie-aprilie 2023, înregistrând un total de 267 de respondenți, angajați și freelancers în IT&C, inginerie, marketing, precum și în departamente IT ale companiilor din diverse domenii de activitate: BPO/SSC, Contabilitate / Financiar / Audit, Manufacturing, Producție, Retail, Entertainment, Banking, Servicii, Telecom.

Tendința principală remarcată în urma centralizării răspunsurilor obținute se referă la reținerea candidaților în a-și schimba jobul luând în considerare nivelul salarial in piață (28% dintre respondenți), precum și contraoferta de la locul actual de muncă (23%), însă decizia poate fi decisiv influențată – conform a 46% dintre respondenți – de o creștere salarială de peste 20% oferită de o nouă oportunitate profesională.

Părerea audienței vizavi de adaptarea companiilor la creșterea inflației este împărțită, cu 56% dintre respondenți care consideră că organizațiile nu au derulat acest proces de adaptare, în timp ce 40% au răspuns că această adaptare s-a tradus printr-o creștere salarială sau prin oferirea unui mix de creșteri salariale și extra beneficii.

Însă percepția generală la nivelul angajaților IT care au participat la realizarea acestei cercetări este legată de lipsa de vizibilitate referitor la planurile companiei cu care lucrează, la imaginea de ansamblu a activității organizației. Astfel, 35% dintre respondenți nu știu dacă se anunță restructurări de personal IT în companie în acest an, iar 51% sunt de părere, din experiența personală, că organizația are planuri de creștere a numărului de angajați IT în 2023.

Un subiect asupra majoritatea audienței s-a pus de acord este beneficiul cel mai atractiv din punct de vedere profesional: posibilitatea unui program de lucru flexibil (39%). Acesta nu înseamnă, neapărat, posibilitatea de a lucra în regim remote. La întrebarea „Care este motivația cea mai mare în decizia de a accepta un job nou?”, sistemul de lucru remote a adunat doar 15% din răspunsuri, vizavi de beneficiile salariale, în proporție de 46%.

În schimb, în ipoteza acordării de beneficii la locul actual de muncă, preferința pentru programul de lucru flexibil (39%) s-a clasat cu mult înaintea altor opțiuni precum programele de învățare și dezvoltare, voucherele de vacanță, plan de investiții în acțiunile companiei sau activități pentru wellbeing.

Un aspect extrem de îmbucurător este creșterea numărului de angajați de gen feminin cu expertiză IT din companii, aproape o treime dintre respondenți (31%) fiind de părere că între 20% și 40% dintre membrii echipei sunt femei, iar 23% au optat pentru răspunsul „între 40% și 60%”.

„Zona IT a câștigat tot mai mult teren în activitatea noastră, astfel încât am considerat ca fiind necesar studierea cu regularitate a acestui domeniu. Nevoile și dorințele candidaților văzute cu o asemenea claritate îi ajută pe recrutori să rezolve mai eficient acest puzzle al plasării forței de muncă IT într-o piață în creștere accelerată, atât ca dimensiune, cât și ca cerințe de o parte și de cealaltă. Iar grație desfășurării acestui studiu în parteneriat cu BestJobs, care a fost întotdeauna unul important pentru serviciile pe care Prohuman le oferă, am reușit să obținem o centralizare a unor date foarte relevante despre situația actuală din zona IT” – Răzvan Zglobiu, Head of Sales and Talent Acquisition, Prohuman APT.

Recomandări pentru specialiștii HR pentru recrutarea și reținerea candidaților IT potriviți

Totodată, Prohuman oferă specialiștilor în HR o serie de recomandări pentru eficientizarea procesului de recrutare pe baza profilului candidatului IT conturat prin această cercetare:

Dezvoltarea programului de recomandări interne și a secțiunii Cariere/Joburi din website-ul companiei;

Construirea unui brand puternic de angajator care să aducă mereu compania în vizorul candidaților aflați în prospecție pe piață;

Prezență activă a recrutorilor în comunitățile online;

Derularea unor procese de recrutare rapide și scurte;

Crearea unei relații de încredere și comunicare cât mai transparentă cu candidatul.

În ceea ce privește procesul de retenție a angajaților, Prohuman recomandă organizațiilor să se adapteze la piața IT locală și la nevoia de flexibilitate în program a specialiștilor, totodată validându-le specific interesul pentru contraoferta de la locul actual de muncă versus noua oportunitate propusă. De asemenea, departamentele HR din companii ar trebui să identifice extra beneficiile potrivite specialiștilor IT, beneficii care să compenseze faptul că ajustările salariale nu pot fi neapărat în linie cu așteptările candidaților/angajaților.

Nu în cele din urmă, accesul la tehnologii inovative și promovarea corespunzătoare a acestora, pentru ca informația să ajungă la angajații și candidații IT, este o altă recomandare foarte importantă pe care Prohuman o face companiilor.

Câteva cifre despre profilul angajaților care au participat la cercetarea „Atragerea candidaților IT în anul 2023” derulată de Prohuman în parteneriat cu BestJobs:

46% lucrează în companii cu peste 500 de angajați sau colaboratori;

54% își desfășoară activitatea în sistem hibrid;

53% sunt angajați în companii cu sediul în București, urmați de 17% în Cluj, iar 30% în alte orașe ale țării sau peste hotare: Brașov, Iași, Suceava, Craiova, Londra, Bratislava, Geneva;

În ce privește experiența în domeniu, majoritatea respondenților (28%) activează pe poziții Senior (5-10 ani), urmați de cei din zona Middle (2-5 ani) în proporție de 26%, din zona Entry (sub 2 ani de experiență) și, respectiv, Executive (peste 10 ani de experiență) cu 23% fiecare.