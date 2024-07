The New Originals Company, cu sediul în Austria, a anunţat achiziţionarea brandului Inedit şi a activelor aferente de la Dr. Oetker România

The New Originals Company, cu sediul în Viena, Austria, a anunţat achiziţionarea brandului Inedit şi a activelor aferente de la Dr. Oetker România

”The New Originals Company, cu sediul în Viena, Austria, a anunţat achiziţionarea brandului Inedit şi a activelor aferente de la Dr. Oetker România. Această mişcare strategică aduce împreună doi actori ai industriei care cred cu pasiune în tofu ca alternativă naturală, sănătoasă şi sustenabilă la carne”, anunţă companiile.

Fondat în 1998 de Aurelian Eremia, Inedit a crescut de la o mică afacere, până a devenit liderul în România în domeniul tofu şi al alimentelor pe bază de plante. Compania îşi va continua producţia de tofu, pateuri din soia şi băuturi din soia la fabrica sa din Cetăţeni, România, în apropierea zonei renumite pentru cultura de soia din ţară.

The New Originals Company GmbH, înfiinţată în februarie 2024 de Alfa Bio din Slovacia, NLT (deţinută de managementul său) şi Raiffeisen Beteiligungsholding din Austria, îşi propune să devină o companie de top în Europa pentru tofu şi alimente vegane pe bază de plante. Compania este devotată înţelegerii tradiţiilor legate de tofu şi alimente din soia, a plantelor folosite şi a nevoilor nutriţionale mereu în schimbare ale oamenilor. Folosind aceste date, New Originals Company dezvoltă produse inovatoare şi gustoase, menite să sprijine oamenii în obţinerea unei vieţi sănătoase.

The New Originals Company adaugă Inedit în familia sa de branduri similare, inclusiv Lunter (liderul pe piaţa de tofu din Slovacia şi Cehia) şi Omami (primul tofu real care nu e realizat din soia).

”Compania se bazează pe metode tradiţionale de producţie, considerând că tofu este esenţial pentru schimbarea obiceiurilor alimentare, în detrimentul creării de substituţi slabi ai produselor din carne”, arată compania.

Ca parte a tranzacţiei de active care include transferul brandului Inedit, a facilităţilor de producţie şi al portofoliului, Alina Raiu, fostă key account manager la Viciunai Group, se va alătura The New Originals Company în postul de country manager pentru România. În noul rău rol, Alina Raiu aduce peste 20 de ani de experienţă în industria alimentară şi de retail din România.

The New Originals Company s-a angajat să investească în fabrica din Cetăţeni pentru a creşte capacitatea de producţie de tofu şi pentru a extinde prezenţa Inedit dincolo de România, în Bulgaria şi alte ţări din Balcani. Acest lucru este în concordanţă cu tendinţa în creştere printre consumatorii români de a reduce consumul de carne şi de a adopta o dietă flexitariană din motive de sănătate şi sustenabilitate, nu doar în perioada postului.

„Achiziţia Inedit marchează un pas semnificativ în misiunea noastră de a deveni liderul în inovaţie şi producţie de tofu în toată Europa. Suntem entuziasmaţi să primim Inedit în familia noastră de branduri şi să construim pe fundaţia sa solidă, extinzându-i acoperirea şi menţinând angajamentul faţă de calitate şi sustenabilitate”, spune Matthias Krön, CEO al The New Originals Company.

O investiţie de 2,5 milioane de euro a The New Originals Company în facilităţile de producţie din Cetăţeni precum şi expertiza investitorilor vor permite Inedit să fie în fruntea acestei linii de dezvoltare.

„Când am început Inedit, în bucătăria mea acum 26 de ani, nu mi-am imaginat niciodată că va deveni brandul de top al alimentelor pe bază de plante din România. Sunt încântat să văd că Inedit se alătură familiei The New Originals Company, deoarece viziunea lor se aliniază perfect cu principiile noastre fondatoare, de respect pentru oameni şi mediu”, a comentat Aurelian Eremia, fondatorul Inedit.

The New Originals Company, înfiinţată în februarie 2024 la Viena, este dedicată să devină un producător european de top de tofu şi alimente pe bază de plante The. New Originals Company GmbH dezvoltă alimente nutritive care combină metodele tradiţionale cu nevoile nutriţionale moderne.

Fondat în 1998, Inedit a crescut de la un experiment în bucătăria de acasă la cel mai important brand de tofu şi alimente pe bază de plante din România. Procesând acum 700 de tone de soia anual, compania produce o gamă largă de produse vegane premium fără aditivi artificiali. Călătoria Inedit de la o afacere de două persoane, la un jucător semnificativ pe piaţa alimentelor pe bază de plante, angajând 60 de persoane.

Dr. Oetker România face parte din grupul Dr. Oetker, unul dintre cei mai importanţi producători de produse alimentare la nivel global. Este prezent în peste 40 de ţări. Are un portofoliu divers de produse care include ingrediente, amestecuri şi decoraţiuni pentru prăjituri, deserturi, produse de patiserie congelată, musli Vitalis şi pizza congelată.