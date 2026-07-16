Transgaz accelerează implementarea proiectului strategic Ghercești–Jitaru

Declarată proiect de importanță națională, conducta de gaze Ghercești–Jitaru este una dintre investițiile majore aflate în derulare de operatorul național de transport al gazelor naturale. Proiectul va realiza conexiunea dintre infrastructura de transport din Oltenia și cea din sudul României, contribuind la creșterea securității energetice și la dezvoltarea capacității de alimentare cu gaze naturale în regiune. Stadiul lucrărilor a fost verificast ieri de către directrul general Transgaz, Ion Sterian, fiind inspectată organizarea de șantier de la Osica de Sus, județul Olt, precum și lucrările de pe aferente Lotului 1, unde sunt în desfășurare operațiuni de montaj al conductei DN 600 și de realizare a subtraversărilor conductelor de irigații, ne-a transmis compania.

Directorul general al Transgaz a verificat și stadiul lucrărilor la Stația de Reglare-Măsurare Craiova 1, obiectiv care va avea un debit de 20.000 Nmc/h și va fi alimentat printr-un racord de înaltă presiune DN 250 conectat la conducta de transport DN 600 Panou Ghercești – SDE Craiova.

Potrivit Transgaz, conducta de distribuție DN 400 din polietilenă extrudată, destinată reîntregirii rețelei de distribuție, se află într-un stadiu avansat de execuție, termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor fiind sfârșitul lunii august.

Punerea în funcțiune a SRM Craiova 1 va permite alimentarea cu gaze naturale a viitoarelor centrale termice dezvoltate de Primăria Municipiului Craiova, proiecte care fac parte din programul de modernizare a sistemului centralizat de termoficare al orașului.

Investiția Ghercești–Jitaru are o valoare de aproximativ 71,4 milioane de euro și beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 8,04 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare, diferența fiind asigurată prin surse proprii și alte instrumente financiare utilizate de Transgaz.Conform datelor companiei, noua conductă va crea condițiile pentru alimentarea cu gaze naturale a aproximativ 132.000 de consumatori casnici și a 251 de instituții publice din cele 18 unități administrativ-teritoriale traversate de traseul investiției.

Vizita directorului general s-a încheiat la noul sediu al Exploatării Teritoriale Transgaz Craiova, unde au fost analizate investițiile realizate pentru modernizarea infrastructurii operaționale din regiune.

În ultimii ani, Transgaz și-a concentrat o parte importantă a programului investițional asupra dezvoltării infrastructurii de transport, în contextul obiectivelor asumate de România privind creșterea securității energetice, integrarea piețelor regionale și extinderea accesului la gaze naturale.

Beneficiile aduse de proiectul conductei Ghercești-Jitaru

Conducta de transport gaze naturale Ghercești-Jitaru contribuie la reducerea emisiilor de carbon în zona Sud-Vest Oltenia și are ca scop înlocuirea utilizării combustibililor fosili (lignit) în centralele electrice (centrala electrică de la Ișalnița și centrala electrică de la Turceni) cu gaze naturale. Pe lângă debitul de gaz necesar Depozitului de Înmagazinare Gaze s-a luat în calcul și un debitul necesar pentru alimentarea cu gaze naturale a următoarelor localități de pe traseul conductei: Municipiul Slatina (OT); Orașul Scornicești (OT); Orașul Balș (OT), Osica de Sus (OT); Fălcoiu (OT); Mărunței (OT); Coteana (OT); Ipotești (OT); Brebeni (OT); Milcov (OT); Valea Mare (OT); Bobicești (OT); Barza (OT); Pârșcoveni (OT); Șopârlița (OT); Ghercești (DJ), Pielești (DJ), Robănești (DJ), respectiv un număr de aproximativ 146.587 locuitori, 259 instituții publice (școli, primării, dispensare. cămine culturale, cabinete medicale, etc) și aproximativ 150 de agenți economici.

Proiectul contribuie și la atingerea obiectivului de îmbunătățire a eficienței energetice prin economiile de energie primară de 37.545 tep/an (436.651 MWh/an). Reducerea emisiilor de CO2: 147.642,41 to CO2/an. În ipoteza în care conducta va fi utilizată pentru transportul în amestec gaze naturale cu hidrogen, reducerea emisiilor de CO2 va fi de 152.071,68 CO2 to/an, în cazul transportului în amestec cu 10% hidrogen și de 156.500,96 to de CO2/an, în cazul transportului cu 20% hidrogen în amestec.