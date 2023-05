Tudi’s Pizza, un business crescut în bucătăria bunicii

Pizza are o istorie lungă. Pâini plate cu diverse toppinguri erau consumate de vechii egipteni, romani și greci. Dar locul de naștere al pizzei așa cum o știm astăzi este regiunea Campania din sud-vestul Italiei, unde se află orașul Napoli. În București unul dintre cele mai populare locuri în care găsim o pizza napoletană este Tudi’s Pizza.

Alexandru Vincențiu Tudose, fondatorul și owner-ul Tudi’s Pizza, se recomandă înainte de toate drept un gurmand. Fost fotbalist, pasionat de călătorii, și-a descoperit pasiunea pentru mâncarea bună după ce a agățat ghetele în cui. Nu a stat pe gânduri și a trecut la fapte. A studiat, s-a specializat și, când a considerat că e pregătit, a pornit la drum.

„Nu a fost ușor. În 2018, când am început businessul, nu aveam foarte mulți bani de investit, așa că am adaptat bucătăria în care gătea bunica mea, în casa bunicilor din Regie. Un prieten al tatălui meu m-a ajutat cu un cuptor profesional, mi l-a oferit gratis, și așa a luat naștere Tudi’s Pizza”, povestește tânărul antreprenor.

Viața de sportiv l-a învățat că perseverența este cheia succesului, iar familia i-a fost întotdeauna alături. Rețetele sale și obsesia pentru gust i-au convins pe oameni să revină, să-l recomande și business-ul a crescut natural, de la an la an.

„Tudi’s Pizza e o afacere de familie, fix ca în Italia, cu ingrediente italienești de calitate și mentalitate la fel. Mama, tata, sora și logodnica mea, suntem toți implicați, fiecare cu propriul rol, fie că vorbim de tehnic, aprovizionare sau relații cu clienții și marketing. Ne susținem reciproc, comunicăm constant și așa am reușit să creștem și să fim printre preferații bucureștenilor atunci când vine vorba de pizza și mâncare italienească”, dezvăluie Alexandru Tudose.

La început antreprenorul s-a axat pe zona de delivery, însă creșterea popularității anunța nevoia unei linii mai mari de producție. A investit constant în dezvoltare și, în timpul pandemiei, când multe businessuri s-au închis, antreprenorul a transformat toată casa bunicilor într-o bucătărie profesională cu echipamente de ultimă generație, iar fosta curte s-a transformat într-o terasă cu iz mediteranean, în care oamenii pot savura preparatele gândite de el.

„Am reinvestit toți banii câștigați și nu am lăsat succesul să ni se urce la cap. Mentalitatea de sportiv m-a ajutat foarte mult, dar și faptul că am avut familia lângă mine. La început eram singur în bucătărie, uneori mă ocupam eu și de livrări cu mașina personală. Acum am o echipă minunată, oameni pe toate pozițiile, și nu vrem să ne oprim aici”, spune proprietarul Tudi’s Pizza.

Antreprenorul dezvăluie că are planuri mari pentru viitor. Vrea să deschidă o nouă locație într-o zonă centrală, dar și o băcănie.

„Odată cu trecerea timpului am învățat să deleg mai mult. La început simțeam nevoia de a controla totul pentru a mă asigura că totul decurge perfect. Acum am mult mai multă încredere și sunt mândru când văd cât de buni sunt colegii mei pe domeniul lor. De asta cred că e momentul să facem acest pas, să putem acoperi mai ușor și alte zone ale Capitalei. Sunt discuții avansate în acest sens, însă luăm lucrurile pas cu pas și vom fi, curând, și mai prezenți în piață”, își explică strategia de dezvoltare Alexandru Tudose.