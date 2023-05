Un concept store de mobilier și decorațiuni lansat cu pasiune pentru antreprenoriat

Alexa Rădulescu este o tânără antreprenoare care a intrat în această lume fascinantă încă de la vârsta de 7 ani, vânzând cafele în magazinul părinților, spre deliciul clienților, cărora, astfel, licoarea amară li se părea mult mai dulce. Când s-a făcut mai mare, a preluat de la familie un alt business, care viza colecționarea și revânzarea obiectelor de antichitate.

Apoi, a renunțat și a balansat cu viața profesională între corporații și diverse alte joburi, inclusiv la stat, unde, spune ea, s-a călit. „Terminasem o facultate de profil în comunicare și am găsit o oportunitate să merg ca purtător de cuvânt într-o instituție de stat. În vecii vecilor nu m-aș fi gândit că am vreo șansă să prind postul acela. Ideea este că, la nici două săptămâni de la angajare, au venit inundațiile, și m-am trezit la 7 dimineața în dispecerat cu toată presa, apoi a venit un coleg la mine și mi-a spus că trebuie să mă duc să le zic. Ce să le zic, am întrebat eu? M-am repliat repede, normal, dar fiecare astfel de experiență a contat enorm pentru a deveni profesionistul de acum.”

Apoi, a vrut să simtă vibe-ul unei corporații mari, cu oameni în subordine și task-uri bine definite, și a urcat pe scara ierarhică treaptă cu treaptă, ca să fie sigură că nu ratează nicio experiență profesională. Ulterior, în pandemie, când a avut ocazia să se rupă de ritmul impus de un job, a realizat că, de fapt, este timpul să se întoarcă la adevărata ei dragoste: antreprenoriatul. Așa a ajuns să coordoneze acum, împreună cu partenera de business Monica Trașcă, Infinity for Home, un magazin- concept de mobilier și decorațiuni, în care clienții își pot personaliza locuințele fix așa cum doresc. Cu ce se deosebesc ele față de alte astfel de afaceri este că absolut nimic nu intră în showroom fără să fi trecut testul exigenței lor.

„Monica este architect și avea la activ vreo 12 ani de experiență într-un mare birou de arhitectură. Și, făcând proiecte dintre cele mai complexe, a simțit și ea nevoia ca atunci când pune un produs într-o prezentare să fie fix cel pe care îl poate vedea fizic, pe care îl poate atinge, pe care îl poate personaliza aproape 100%. La noi, totul este handpicked, adică luăm avionul și mergem în depozite ca să alegem personal produsele. Și nu luăm ce nu poate fi customizat. Ca să înțelegi, orice produs din portofoliu îl poți personaliza în 50 de culori, de câte 5 texturi diferite, poți să alegi culoarea lemnului, a fierului, absolut tot. Asta ne-a diferențiat pe noi în piață: flexibilitatea”, povestește, mândră de strategia lor, tânăra antreprenoare. Produsele sunt pentru orice buzunar, nu sunt nișate. Obiectele de mobilier sau decorațiunile pornesc de la 70-80 de lei, dar pot ajunge și la 15.000 de lei.

Arhitectul nu e un lux

În plus, pe lângă mobilă personalizată după chipul și asemănarea lor, clienții găsesc aici și consilierea unui arhitect. Deși este un serviciu care în primă fază sperie, pentru că mulți îl consideră unul de lux, în final, oamenii înțeleg că munca unui arhitect îi scutește de multe cheltuieli inutile, dar și de greșeli pe care le pot face în propriile locuințe. „Arhitectul nu este un consilier elitist, ci un salvator. De bani, de timp, de spațiu, de frustrări, de ce vrei tu. Și ce nu știu mulți este că nu trebuie să fie neapărat costisitor să te consulți cu un arhitect. Depinde de nevoile și de pretențiile fiecăruia, evident. Dar el, în principiu, vine și îți face un plan de bază al spațiului, ținând cont de mobilier și de nevoile tale. Ca să nu te trezești că ai luat o masă sau, nu știu, poate un frigider, dar nu au loc în casă. El doar îți organizează spațiul cu cap, util și plăcut, și te scutește de cheltuieli. Iar costurile pentru un astfel de serviciu pornesc de la câteva sute de euro. Deci arhitectul nu e un lux, ci <<un must>>, aș spune eu.”

Fiecare rotiță, la locul său

Au pornit afacerea cu 60.000 de euro, bani personali, așa că fiecare rotiță trebuia să fie perfect funcțională. Inclusiv echipa a fost atent aleasă. O echipă mică, ce-i drept, pentru că experiența Alexei din corporații și-a spus cuvântul. Știa că fiecare trebuie lăsat să își facă meseria acolo unde se pricepe mai bine, așa că multe dintre serviciile lor sunt externalizate. Astfel, spune ea, și calitatea rămâne la standarde ridicate. „Lucrăm cu businessuri care se ocupă de logistică, de transport, de depozitare. Nu am vrut să reinventăm noi roata, așa că am preferat să îi lăsăm pe ei să își facă treaba cum știu mai bine pe domeniile lor. Adică, fiecare rotiță trebuie să fie la locul ei ca să funcționeze un întreg.” Până acum, rețeta de business a celor două tinere a fost un succes, dar asta se datorează și faptului că nu s-au temut să greșească. „Eșecul este o experiență pe care nu o poți învăța de la niciun training și din nicio carte. Așa că nu te speria de eșecuri, ci învață din ele să fii mai bun!”, încheie antreprenoarea.