Un manager român gestionează afaceri de 200 de milioane de euro

Locuiește de mai bine de 20 de ani în București, însă nu și-a pierdut deloc accentul ardelenesc. S-a născut și a copilărit la Oradea, iar facultatea a terminat-o la Cluj-Napoca. Ce a determinat-o pe Gabriela Bereș, astăzi este manager regional pentru Europa Centrală și de Est la Puratos, una dintre cele mai mari multinaționale din lume, să lase Ardealul pentru Capitală? Ambiția și visul de a avea o carieră de succes. Acum administrează afaceri de 200 de milioane de euro din 13 țări.

Cu toate că a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Gabriela Bereș și-a început cariera în cadrul departamentului de Resurse Umane al companiei Puratos, ulterior ajungând Director Operațional și, în final, avansând la poziția din prezent, cea de Director Regional pentru Europa Centrală și de Est, fiind responsabilă pentru filialele din țări precum Polonia, Cehia, România sau Ucraina. „Am terminat Facultatea de Drept știind clar că această profesie nu mi se potrivește. Nu am profesat nici măcar un minut. În studenție, am descoperit o asociație – AIESEC și eram atât de implicată… acolo am învățat prima dată despre cultură organizațională, despre mindset, despre training – concepte care mi s-au părut extraordinare. Acela a fost momentul în care am decis că trebuie să fac parte dintr-o organizație și să mă fac director de resurse umane. Lucru care s-a și întâmplat”, povestește Gabriela Bereş. După câțiva ani în departamentul de resurse umane, a decis să facă o schimbare semnificativă de direcție în carieră. „A fost momentul în care am trecut la departamentul Operațiuni, în cadrul aceleași companii”, povestește managerul. A condus acest departament, iar următoarea promovare i-a adus poziția pe care o ocupă în prezent. Acum administrează afaceri de 200 de milioane ale companiei Puratos. „Este onorant, însă nu a fost mereu vorba despre suma aceasta. Când am preluat responsabilitatea acestei poziții, au fost țări în care afacerile nu erau profitabile, iar cu ajutorul echipei am reușit să creștem businessul”, explică directorul regional al Puratos.

Proiecte și planuri

Puratos, compania belgiană pentru care Gabriela lucrează, este liderul pieței la nivel mondial și are ca domeniu de activitate producția de ingrediente alimentare sănătoase și sustenabile, care sunt mai apoi utilizate în brutărie, cofetărie și industria ciocolatei. A pornit ca o afacere de familie şi acum a ajuns la vânzări de peste două miliarde de euro pe an, la nivel mondial. În România, Puratos a terminat anul 2022 cu o cifră de afaceri de 44 de milioane de euro. În acest an, compania investește peste 3 milioane de euro într-o fabrică pe care o construiește la marginea Bucureștiului, în județul Ilfov. „Ne dorim să ne extindem, ne dorim să continuăm să creștem afacerile de pe piața din România. Suntem în proces de a finaliza documentele și de a începe construcția fabricii pe terenul din spatele sediului din comuna Tunari. Vedem în tendințele consumatorilor o creștere a cerinței pentru produse de patiserie cu ingrediente cât mai naturale, cu mai multe fructe, și ținem cont de aceste nevoi, prin noua linie de producție dedicată umpluturilor cu fructe. În plus, tratăm cu responsabilitate angajamentele pe care ni le luăm pentru generațiile viitoare, astfel încât vom încerca pe cât de mult posibil să ne aprovizionăm cu materii prime sustenabile, cu fructe și piureuri de la fermieri locali”, a explicat Gabriela Bereș. Aceasta a mai precizat că gestionarea unei astfel de fabrici în România nu e un proces ușor, mai ales pentru că fermierii din România nu sunt organizați astfel încât să poată livra fructe care să treacă printr-o minimă procesare.

Schimb de experiență și de valori

A primit multe oferte de job de-a lungul celor 18 ani de carieră în cadrul companiei Puratos, însă nicio ofertă nu a concurat cu ce primea și ce avea oportunitatea să ofere în cadrul companiei. „Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la fondatorii acestui business este arta compromisului. De asemenea, că alinierea este esențială înainte de a lua o decizie importantă, chiar dacă înseamnă să aloci mai mult timp procesului de luare de decizie”, explică ea.

Iar cea mai importantă apreciere pe care a primit-o de la vârful acestei companii multinaționale a fost legată de curajul ei. „Cred că m-au ales să fiu în această poziție pentru că am curaj, și mai ales am curaj să îmi asum greșelile. De asemenea, îmi place să pornesc proiecte care schimbă paradigme”, spune managerul. De altfel, educația este una din principalele misiuni pe care compania Puratos și le-a asumat la nivel mondial. Iar Gabriela Bereș s-a asigurat că și România are parte de aceste oportunități.

Acesta este și motivul pentru care „a riscat” resursele companiei și a înființat, în plină pandemie, Bakery School, singura școală în sistem dual din România dedicată brutarilor, patiserilor, cofetarilor și ciocolatierilor. Prima școală a fost înființată în comuna Tărtășești, în județul Dâmbovița, cu 20 de copii, mare parte din ei proveniți din medii defavorizate.„A fost o adevărată provocare să realizăm acest proiect. Provocările și limitările pandemiei dar și cele legate de birocrație ne-au pus multe piedici, însă am rămas loiali acestei misiuni. În parteneriat cu Liceul Tehnologic Marin Grigore Năstase din Tărtășești, am investit în dezvoltarea profesională a generațiilor tinere fără acces la resurse de educație, care aspiră la un viitor promițător. Cu fiecare generație absolventă ne propunem să creștem semnificativ numărul profesioniștilor calificați și bine instruiți din domeniu. Adolescenții au acces la burse, mentori, laboratoare dotate după ultimele standarde, ingrediente de cea mai bună calitate, concursuri care să îi motiveze și o reprezentare pe măsură pe piața muncii”, a explicat Gabriela Bereș.

În 2022 a deschis a doua școală, la Cluj-Napoca, unde 11 elevi învață să facă prăjituri și produse de panificație care să le schimbe viitorul. „Acum avem 61 de elevi care vor fi primii angajați calificați din industrie, cu o diplomă în domeniu, la terminarea liceului. În total, am investit în înființarea și dotarea celor două școli profesionale, peste 350 de mii de euro”, explică managerul regional Puratos. În două luni, prima generație de elevi ai Bakery School vor absolvi liceul și vor fi pregătiți pentru piața forței de muncă. Toți au avut oportunitatea să facă practică la diferiți angajatori, inclusiv în hipermarketuri și o parte dintre ei au participat în acest an la olimpiada WorldSkills, acolo unde s-au clasat pe podium. „Toți au deja loc de muncă asigurat, după absolvire, fie în cadrul companiei noastre, fie la unul dintre clienții și partenerii noștri”, explică Gabriela Bereş.

Pentru următorii 5 ani, și-a propus să înființeze un astfel de liceu în fiecare oraș mare din țară. „Sperăm să ajungem și în Moldova. Ne dorim să oferim și tinerilor de acolo oportunitatea să cunoască pasiunea cofetăriei și a brutăriei și să își deschidă orizonturile pentru a visa la o carieră”, anunţă Gabriela Bereș.

În următorii ani își dorește să aibă oportunitatea să se dedice și să coordoneze mai multe proiecte care să aducă plus valoare în industria pe care o reprezintă și în societate. Alături de Bakery School, prin intermediul companiei pe care o reprezintă, prind contur și proiecte de sustenabilitate care se vor materializa în curând.