Uniunea Europeană pregăteşte o lege pentru reducerea dependenţei economice de China

Uniunea Europeană va propune o nouă lege care să oblige companiile europene să îşi diversifice sursele de aprovizionare pentru materiile prime şi produsele considerate strategice, a anunţat vineri preşedinta Ursula von der Leyen. Măsura face parte din strategia de ”reducere a riscurilor” legate de dependenţa economică faţă de China, relatează Reuters.

Liderii UE reuniţi la Bruxelles au cerut Comisiei Europene să analizeze dezechilibrele comerciale globale şi să evalueze dacă sunt necesare noi instrumente comerciale pentru protejarea economiei europene.

Deşi China nu este menţionată explicit în concluziile summitului, discuţiile s-au concentrat în principal asupra relaţiei comerciale cu a doua economie a lumii. Von der Leyen a afirmat că firmele europene au avansat prea lent în procesul de diversificare a lanţurilor de aprovizionare.

Problema a devenit deosebit de sensibilă anul trecut, după ce Beijingul a introdus restricţii la exportul unor pământuri rare şi minerale critice, domeniu în care China deţine o poziţie dominantă la nivel mondial.

Potrivit datelor prezentate de oficialii europeni, deficitul comercial al Uniunii Europene în relaţia cu China a ajuns la aproximativ un miliard de euro pe zi. Diplomaţii europeni spun că tot mai multe state membre consideră această situaţie nesustenabilă, mai ales în contextul în care noile tarife comerciale transatlantice au redus accesul exportatorilor europeni pe piaţa americană.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că dialogul cu China rămâne esenţial, dar a subliniat că deficitul comercial actual nu poate continua la acest nivel.

”Nu putem ridica această problemă la nesfârşit fără rezultate concrete. Până acum, din păcate, China nu a livrat rezultatele aşteptate”, a afirmat Costa.

Liderii europeni au convenit şi asupra unui principiu de solidaritate în cazul unor eventuale represalii economice din partea unor state terţe. Premierul Belgiei, Bart De Wever, a precizat că unele ţări sunt mai vulnerabile decât altele la măsuri comerciale de retorsiune, însă toate statele membre ar putea fi afectate într-o anumită măsură.

Comisia Europeană speră că simpla perspectivă a unei astfel de legislaţii va determina companiile să îşi accelereze voluntar procesul de diversificare, caz în care legea ar putea deveni mai puţin necesară decât este în prezent.