Temu, acuzat de obstrucționarea inspecției CE în temeiul Regulamentului privind subvențiile străine

Comisia Europeană a trimis vineri o declarație de motive proprietarului Temu, PDD Holdings Inc. (‘PDD’), și filialei sale WhaleCo Technology Limited (‘Whaleco’), în care își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că acestea ar fi putut obstrucționa o inspecție la sediul WhaleCo din Irlanda, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Declarația de motive urmează unei inspecții neanunțate efectuate în temeiul Regulamentului privind subvențiile străine (‘RSF’), în perioada 2-5 decembrie 2025. Comisia a efectuat inspecțiile în urma unor indicii potrivit cărora este posibil ca Temu să fi primit subvenții străine care denaturează piața internă. Scopul inspecției a fost de a colecta elemente de probă în sprijinul investigației sale privind subvențiile străine cu potențial de denaturare acordate Temu, a precizat Executivul comunitar.

În special, Comisia consideră, cu titlu preliminar, că Temu nu a respectat mai multe cereri de bază formulate de Comisie în exercitarea competențelor sale de investigare în temeiul FSR. Printre altele, cererile respective au vizat furnizarea de informații privind organizarea și gestionarea activităților Temu în UE și instrumentele și sistemele informatice utilizate de societate pentru activitățile sale în UE, precum și furnizarea de registre și evidențe specifice privind activitățile societății în UE.

Astfel de cereri sunt obișnuite în cadrul unei investigații în materie de concurență și sunt formulate, de regulă, în primele etape ale inspecției. Nefurnizarea informațiilor a împiedicat Comisia să revizuiască sursele de informații care ar putea fi relevante pentru investigația sa, a indicat Executivul comunitar.