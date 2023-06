Urmașa lui Vasile Alecsandri scrie o poveste antreprenorială cu pisici și căței

Pe strada General Andrei Popovici, vizavi de impunătorul complex rezidențial One Floreasca, o sumedenie de pisici pregătite pentru adopție la parterul unei vile cu o suprafață generoasă și geamuri mari atrag atenția trecătorilor. Dispus pe două niveluri, cu o curte exterioară de 700 mp, cabinetul veterinar Di-Pet Centrum ar urma să fie transformat într-un spital veterinar, un proiect pe care urmașa unuia dintre cei mai importanți poeți și dramaturgi pe care i-a avut România – Vasile Alecsandri, dr. Ileana Alecsandri, intenționează să-l dezvolte în câțiva ani.

Provocările

Chiar dacă piața serviciilor medicale veterinare, pe cât de concurențială, pe atât de exigentă cu jucătorii, a fost puternic afectată de restricțiile sanitare, Di-Pet Centrum nu doar că s-a reinventat în timpul pandemiei, dar a și crescut. Pentru Ileana Alecsandri, anul 2020 începuse în forță, însă debutul pandemiei a coincis cu decizia de a mai deschide un punct de lucru în zona Dorobanți-Floreasca pentru Di-Pet Centrum, cabinetul veterinar cu sediul în Crângași, pe care l-a fondat în 2007, alături de dr. Cristi Mătură.

Altfel spus, Di-Pet Centrum se pregătea pentru o nouă etapă, în urma unei investiții de 70.000 de euro, iar primul pas făcut de Ileana Alecsandri a fost semnarea contractului de închiriere, la 1 martie 2020. Dar nu oricum. „Aveam un plan de afaceri bine pus la punct, cu un buget calculat, iar în 20 martie a început pandemia și nu mai valora nimic. Aproximativ 50.000 de euro împrumutasem de la o bancă din străinătate și alți 20.000 de euro au fost din fonduri proprii. Au apărut toate restricțiile, bugetul s-a dat peste cap și nici amenajarea, nici achiziționarea echipamentelor nu mai puteau fi făcute la termenele stabilite”, își amintește ea.

Adaptarea la piață

Când, în sfârșit, s-au ridicat restricțiile prima dată, în toamna lui 2020, au început să apară și primii clienți, iar cabinetul să aibă un minim de activitate, dar insuficientă pentru ceea ce avea nevoie ca să acopere cheltuielile obligatorii lunare. Atunci, i s-a ivit ocazia de a lucra cu un ONG, Asociația Pisici pe Creier, care se ocupă de animalele abandonate. „Am cunoscut-o pe Iana (n.r.: cum îi zic apropiații) în urmă cu aproximativ cinci ani, atunci când a avut grijă de câteva dintre pisicile aduse de noi la o clinică veterinară în cadrul căreia activa la momentul respectiv (n.r.: Di-Vet). Ne-am dat seama încă de la primele interacțiuni că este nu doar un medic veterinar competent, ci și un om care iubește animalele, ceea ce contează foarte mult pentru noi”, declară Adrian Popa, președintele și co-fondatorul Asociației Pisici pe Creier.

Primii pași

După șase ani de facultate și alți doi în care și-a dobândit specializarea, Ileana Alecsandri a muncit continuu, „la foc automat”.

„Deși am lucrat încă din primul an, zilnic, în cabinet, în al patrulea an m-am angajat oficial, ca asistent, la privat. Propunerea a venit de la unul dintre medicii care mă supervizau, respectiv dr. Răzvan Tănăsescu. Atunci când și-a deschis cabinetul Sanivet, acesta mi-a propus să lucrez cu el și, în 1998 când deveneam medic oficial, am fost promovată în același loc, unde am rămas până în 2002”. Doctorul Tănăsescu, mărturisește Ileana Alecsandri, a fost primul om care i-a pus „bisturiul în mână”. Activitatea de atunci a lăsat-o să vadă cu alți ochi modul în care se făcea medicină veterinară în România. Și, după experiența Sanivet, alături de un coleg de breaslă și-a deschis prima firmă, ca o formă de revoltă. „Nu știam ce înseamnă un business, dar nu rezonam cu foarte multe lucruri pe care eram obligați să le îndeplinim în cabinetele veterinare în care eram angajați. A ieșit un fiasco și ne-am despărțit după un an și jumătate, în 2004”, își amintește ea astăzi.

În urma acestei provocări, doi ani mai târziu s-a angajat în cabinetul lui Cristi Mătură, proprietarul Di-Vet Medical, unde a fost promovată ca partener încă din al doilea an de activitate. „Cristi Mătură mi-a fost un mentor foarte bun, a avut întotdeauna această calitate deosebită de a descoperi potențialul medicilor și de a-l pune în valoare”, recunoaște ea. „Povestea cu manager al unui business veterinar a venit din dorința mea de independență și dintr-un spirit rebel și nonconformist pe care l-am manifestat încă din adolescență. Disciplina am învățat-o pe parcurs”, continuă Ileana Alecsandri.

Odată cu orientarea către antreprenoriat, a învățat că cea mai sigură rețetă pentru a eșua este să vrei să mulțumești pe toată lumea. În ciuda problemelor cu care se confrunta pentru că era nevoită să se împartă între meseria de medic și cea de manager – pentru care nu era pregătită, fiindcă gestiona o echipă de aproximativ 35 de persoane, Di-Vet se dezvolta cu pași repezi. Iar în 2007, cei doi parteneri de business mai deschideau o companie, Di-Pet Centrum, în Crângași, în urma unei investiții de aproximativ 20.000 de euro, fonduri proprii, care avea să rămână la stadiul de cabinet veterinar de cartier până în 2019, atunci când a trecut prin două relocări. Tot în 2019, Ileana Alecsandri s-a retras din Di-Vet și a pornit, pe cont propriu, Di-Pet Centrum.

Rețeta succesului

Pentru că s-a poziționat încă de la început la prețuri peste medie, oferind servicii medicale de top, a reușit să-și creeze propria clientelă abia din 2021. De asemenea, în 2022, când a mai împrumutat 20.000 de euro de la o bancă mică din România pentru a-și achita din datoriile cumulate cu întârzierile de plată la furnizori și stat, și-a relocat cabinetul veterinar lângă One Floreasca, pentru că noua locație beneficiază de cheltuieli minime la utilități și funcționează pe principiul de energie verde. Ceea ce se traduce printr-o reducere a cheltuielilor de circa 2.000 de euro/lună la furnizorul de gaze și electricitate.

De curând, și-a regândit strategia de business și și-a extins aria de servicii oferite clienților, asigurând și secția de terapie intensivă. Din procesul de dezvoltare, a făcut parte și angajarea mai multor medici și asistenți care să poată să se ocupe de pacienții critici. De altfel, pentru că majorarea prețurilor a fost principalul motiv de îngrijorare în 2022, s-a adaptat consecințelor acestui lucru și a minimizat costurile pentru întreținere transferând activitatea punctului de lucru din Crângași în noul sediu, locația independentă energetic. Adiacent cabinetului său, în cadrul Di-Pet Centrum în ultimii doi ani s-au dezvoltat și segmentele de petshop și farmacie, scopul fiind că un client care vine cu animalul de companie pentru o problemă medicală să găsească în același loc și medicamentele recomandate, dar și hrana necesară. „2022 a fost un an al schimbărilor: am relocat clinica într-un sediu nou, un spațiu foarte potrivit cu specificul activității noastre, care ne-a permis extinderea gamei de servicii pe care le oferim clienților noștri. De asemenea, tot anul trecut, am pus la punct un serviciu de consultații online, prin care printr-un apel video, putem ajuta atât clientul cât și pacientul”, spune medicul veterinar.

Despre piața în care activează, Ileana Alecsandri spune că este un domeniu considerat „de prestări servicii”, care va trece de asemenea prin schimbări. „Se discută din ce în ce mai des despre apariția multinaționalelor și în domeniul nostru, respectiv a investitorilor care vor achiziționa mai multe afaceri mici și vor crea lanțuri de clinici, similar cu ceea ce există în medicina umană (de asemenea, în cea veterinară în alte tari). Industria produselor destinate animalelor de companie este deja reprezentată de comercianți care dețin lanțuri de magazine de specialitate, trendul este ca și în unitățile medicale să se întâmple același lucru. Va fi o provocare să rămâi pe piață în mod independent când se va întâmpla asta”, explică ea. Totodată, crede că perioada imediat următoare este favorabilă și unităților de nișă, cum sunt centrele medicale veterinare ultraspecializate, care practică doar o anumită specialitate, de exemplu chirurgia minim invazivă.

În total, în Di-Pet Centrum au fost investiți circa 110.000 de euro, iar la finele lui 2022, cabinetul raporta afaceri de 240.000 de euro. Ileana Alecsandri are planuri ambițioase pe termen mediu și lung, printre care se numără faptul ca DiPet Centrum să devină spital veterinar și să dezvolte serviciul de pethotel. Până la finele anului, ea estimează să ajungă la afaceri de peste 300.000 de euro.