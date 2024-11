Vacanțe cu avans de doar 50 de euro pentru vara 2025, la standul DERTOUR de la Târgul de Turism

DERTOUR, divizia de turism a grupului german Rewe, anunță reduceri Early Booking de până la 55% pentru cei care doresc să își rezerve din timp vacanțele din 2025, la Târgul de Turism al României. Evenimentul are loc în perioada 21–24 noiembrie la Romexpo, iar românii care își planifică deja vacanțele pentru anul viitor vor avea posibilitatea de a achiziționa pachete cu un avans de doar 50 de euro, la standul DERTOUR. În plus, compania va oferi și vouchere cadou.

Potrivit specialiștilor din turism, luna noiembrie este ideală pentru a obține cele mai avantajoase oferte la sejururile din anul următor.

Noutăți pentru sezonul 2024-2025

În afara ofertelor de la Târgul de Turism, turoperatorul încheie anul 2024 cu noutăți suplimentare. Astfel, pentru sezonul de iarnă 2024-2025, DERTOUR își extinde portofoliul de zboruri charter, operând 11 destinații cu plecare din România. Acestea includ Egipt, Dubai, Maldive, Zanzibar, Kenya, Republica Dominicană, Thailanda, Oman, Turcia și Laponia. O destinație introdusă pentru prima dată este Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite) la doar 4,5 ore de zbor din România, cu hoteluri care fac parte din marile lanțuri internaționale precum Radisson, Rixos, Movenpick, Hilton și Anantara. O altă premieră constă în introducerea de zboruri săptămânale către Thailanda (9,5 ore de zbor charter direct) și Republica Dominicană (11 ore de zbor direct), efectuate cu aeronave Hisky Airbus 330.

Totodată, începând cu sezonul estival 2025, DERTOUR va adăuga în portofoliu noi destinații recunoscute pentru condițiile ideale de vacanță, printre care Ischia, Ibiza, Atena și Costa Blanca, alături de alte țări mediteraneene deja populare, cum sunt Tunisia, Turcia, Cipru, Grecia, Spania și Egipt.

În plus, ținând cont de posibilitatea ca de la 1 ianuarie românii să poată călători în SUA fără viză, au fost introduse oferte speciale pentru New York cu tarife care pornesc de la 999 de euro, de persoană, pentru un pachet de vacanță cu zbor și cazare.

În 2024, DERTOUR a înregistrat rezultate solide, cu aproape 400.000 de turiști români care au călătorit către diverse țări din toată lumea. Printre cele mai căutate destinații s-au numărat Turcia, Egipt și Grecia, iar prețul mediu al unui pachet turistic (inclusiv biletul de avion, cazare pentru 7 nopți și transferuri) a crescut cu 3,1%, ajungând la 779 euro. Tarifele sunt în continuare accesibile tuturor tipurilor de turiști la Târgul de Turism de weekendul acesta fiind disponibile oferte de la 299 euro/persoană pentru 7 nopți (pachete de vacanță cu zbor și cazare) pentru destinații precum Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.

“Încheiem 2024 cu o evoluție bună și cu o gama de oferte net superioară celei de anul trecut. Consider că România are un potențial foarte ridicat pe segmentul de turism, întrucât oamenii au o apetență în continuă creștere pentru călătorii, unii turiști deja efectuând câte două vacanțe pe an. Două tendințe clare sunt evidente. În primul rând, turiștii rezervă din ce în ce mai devreme, în octombrie și noiembrie, vacanțele pentru vara lui 2025. Acest lucru se întâmplă datorită discounturilor mari de Early Booking, care ajung până la 55% din prețul cazării. A doua tendință este creșterea mare a cererii pentru vacanțele exotice, cu charter direct din România. Un eveniment ca Târgul de Turism reprezintă momentul perfect de a rezerva vacanța pentru 2025 sau pentru a profita de oferte de tip Last Minute pentru finalul anului 2024”, a declarat Cosmin Marinof, CEO DERTOUR România.

Pachete pentru toate bugetele

În ceea ce privește gamele de oferte, DERTOUR are în portofoliu vacanțe pentru toate bugetele. Cel mai ieftin pachet este în Bulgaria, unde două zile cu mic dejun inclus pot fi achiziționate cu 25 euro/ persoană. La polul opus, cei care își doresc o escapadă de lux pot opta pentru un sejur de 21 de nopți în Maldive, la 25.064 euro/persoană. Acesta este, de altfel, cel mai scump pachet pus la dispoziție de către Dertour, în prezent.

Detalii complete despre oferte și noutățile puse la dispoziție de companie pot fi găsite pe www.dertour.ro sau în agențiile DERTOUR din toată țara.

# # #

Despre DERTOUR Group

DERTOUR Group, parte a grupului Rewe, este unul dintre liderii industriei de turism din Germania. Are sediul în Köln, peste 130 de companii și a generat o cifră de afaceri de 6 miliarde de euro în 2023. Compania are o echipă de 10.500 de persoane în 16 țări europene, incluzând România. În fiecare an peste 10 milioane de turiști aleg vacanțele organizate de unul dintre turoperatorii și specialiștii Grupului: DERTOUR și ITS în Germania; Kuoni & Helvetic Tours; Exim Tours și Kartago Tours în Europa de Est, DERTOUR in Romania; Apollo în Scandinavia; precum și Kuoni în Marea Britanie și Franța. De asemenea, grupul are peste 2100 de agentii de turism (precum DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim si Fischer sau francize si parteneri) si lanturi hoteliere ca Sentido, Aldiana, Calimera si COOEE.