Românii s-au grăbit să își rezerve vacanțele pe tot anul încă din ianuarie

Românii au început să își programeze vacanțele din timp și să facă rezervări din ianuarie, pentru sejururile de vară și iarnă din 2025, sau chiar din iulie 2024. Potrivit datelor DERTOUR, rezervările de tip Early Booking au crescut cu 20%, în luna ianuarie, față de aceeași perioadă din 2024.

O consecință importantă a acestei tendințe constă în epuizarea mai rapidă a ofertelor speciale de Early Booking, puse la dispoziție de hotelieri. Prin urmare, pachetele cu cele mai importante reduceri nu vor mai fi disponibile, cel mai probabil, de la de finalul lunii februarie.

Avantajele achiziției unei vacanțe din timp includ atât economisirea unor sume importante de bani, cât și maximizarea șanselor de a găsi destinațiile și hotelurile dorite.

Potivit informațiilor DERTOUR, creșterile de prețuri pentru vacanțe se păstrează încă la un nivel relativ mic, raportat la majorările de costuri remarcate în alte sectoare. De exemplu, un sejur în zona Mediteranei are acum, pentru vara lui 2025, un preț mediu de 777 de euro/ persoană cu reducere de Early Booking, pentru o cazare de 7 nopți cu zbor inclus. Costul este cu aproximativ 4% mai mare față de rezervările din aceeași perioadă a anului trecut, făcute pentru sezonul estival 2024.

“Cred că evoluția actuală a tendințelor este una pozitivă. Oamenii devin mai preocupați de planificarea vacanțelor din timp și mai conștienți că cele mai bune oferte apar în perioada de Early Booking, care pentru vara 2025 a inceput încă din luna octombrie a anului trecut. Acest aspect se datorează maturizării pieței de călătorii. Apreciem și deschiderea spre destinații care nu erau atât de populare anii trecuți, cum este Spania, fapt pentru care am și suplimentat zborurile charter și pachetele pentru această țară”, a declarat Cosmin Marinof, CEO DERTOUR România.

Românii își diversifică opțiunile de vacanță. Egiptul, la mare căutare

În 2025, românii își diversifică și preferințele, apărând tot mai des destinații ca Spania, cu stațiuni precum Costa Brava și Costa Dorada, Italia (în special insula Ischia), Portugalia, cu numeroase rezervări pentru Madeira și Algarve, sau Cipru. Țările cum sunt Spania sau Portugalia au devenit mai interesante prin prisma climei foarte plăcute și a oportunităților care îmbină relaxarea și stațiunile ideale pentru familii, cu orașele istorice și posibilitatea de a explora, pentru persoanele mai active. În plus, au crescut și vânzările pentru vacanțe exotice în Maldive, Thailanda, Republica Dominicană, Mauritius și altele.

Până în prezent, peste 120.000 de persoane și-au rezervat vacanțe prin intermediul DERTOUR pentru 2025, iar reprezentanții turoperatorului apreciază că Egiptul este țara pentru care s-au primit cele mai multe solicitări. Astfel, rezervările pentru Egipt au crescut cu circa 25%, față de începutul lui 2024, datorită prețurilor, care se numără printre cele mai avantajoase. Un român plătește 690 de euro pentru un sejur de 7 nopti în Egipt, în regim All Inclusive, cu zbor inclus. În consecință, în 2025 a crescut și numărul persoanelor care își rezervă mai mult de o vacanță pe an în această destinație. Luna aprilie este de departe cea mai solicitată, oamenii optând să își petreacă sărbătorile pascale și vacanța de primăvară în Hurghada sau Sharn-el-Sheikh, astfel că locurile rămase disponibile sunt relativ puține.

Grecia este și anul acesta printre opțiunile favorite ale românilor, datorită timpului scurt petrecut pe drum, a numărului mare de stațiuni și insule, precum și a costurilor destul de scăzute. Prețul unei vacanțe în ținuturile elene începe, în medie, de la 750 de euro, cu zbor, cazare de 7 nopți și opțiuni de masă în funcție de hotel.

În plus, anul acesta turoperatorul are o ofertă mai variată pentru Spania, în contextul cererii în creștere pentru această destinație. Astfel, s-au înmulțit atât numărul de zboruri, cât și orașele de unde se fac acestea. În afară de aeroporturile din București și Cluj-Napoca, în 2025 vor fi plecări și din Sibiu, Timișoara, Iași, Oradea sau Craiova. Un sejur în Spania are un preț începând de la 900 de euro/ persoană, care include zbor și cazare pentru 7 nopți, cu mic dejun.

Detalii complete despre oferte pot fi găsite pe www.dertour.ro.