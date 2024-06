Valeriu Zgonea (ANCOM): O Românie digitală fără infrastructură digitală nu există

O Românie digitală fără infrastructură digitală nu există, iar rolul nostru ca reglementator este să ne asigurăm că această infrastructură corespunde nevoilor şi intenţiilor pe care societatea românească le are în acest moment pentru a recupera nişte decalaje, a declarat, marţi, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Valeriu Zgonea, la cea de-a VI-a ediţie a evenimentului „Forumul România Digitală”.

„România digitală, vrem, nu vrem, asta este! Această transformare unică care se întâmplă de patru ori pe un mileniu este un şoc pe care noi îl trăim astăzi. Pentru prima dată în istoria noastră, instrumentele cu care lucrăm devin mai inteligente şi sunt autonome faţă de noi. O Românie digitală fără infrastructură digitală nu există şi rolul nostru ca reglementator este să ne asigurăm că această infrastructură de care toată lumea beneficiază corespunde nevoilor şi intenţiilor pe care societatea românească le are în acest moment pentru a recupera nişte decalaje, dar în acelaşi timp, pentru a deveni mult mai bine integrată”, a spus Zgonea.

În opinia acestuia, românii trebuie să aibă un punct de vedere mult mai bine exprimat la nivelul Uniunii Europene, mai vocal, pentru a-şi apăra interesele.

„Eu, personal, consider că noi, românii, trebuie să avem un punct de vedere mult mai bine exprimat la nivelul Uniunii Europene, mai vocal, pentru că ar trebui să ne apărăm într-un fel interesele şi să putem să exprimăm această viziune pe care o avem şi să schimbăm un pic direcţia pe care această Carte Albă, poate, o transmite către toate statele-membre. Participarea noastră activă ar trebui să fie crucială. După aceste antrenamente pe care le-am avut din 2007, de când suntem membri ai Uniunii Europene, cred că ar trebui să avem alt tip de voce. O voce profundă, cu argumente, în care să putem să arătăm unde direcţia Cărţii Albe este bună şi unde nu este bună pentru Europa digitală şi o Românie digitală la nivel european”, a susţinut şeful ANCOM.

Potrivit lui Valeriu Zgonea, Raportul european privind viitorul pieţei unice a Uniunii Europene, întocmit de fostul premier italian Enrico Letta, defineşte viitorul României digitale.

„Acest demers contribuie la agenda strategică pe care Consiliul o discută în aceste zile. Bineînţeles, pentru noi, ştirea este ce funcţie câştigă România, ce rol va avea România în Comisia Europeană din punct de vedere al poziţionării unui personaj, fără a ne uita la capacităţile pe care noi le avem să adiţionăm valoarea adăugată unei gândiri strategice care să ne permită, după aceea, să avem un cuvânt de spus, ca a şasea sau a şaptea putere a Uniunii Europene, nu numai declarativ, ci şi faptic. Raportul Letta defineşte viitorul României digitale. Spune că este esenţial să avem o conectivitate de calitate, să fie fiabilă în acelaşi timp, să fie şi sigură pentru fiecare dintre dumneavoastră şi pentru companiile care îşi desfăşoară activitatea în România. Dar trebuie să nu uităm că conectivitatea trebuie să fie pentru toată lumea la un preţ accesibil. Adică trebuie să găsim şi în ultimul cătun din România, în ultima comunitate izolată sau în zona albă, cum îi spun colegii din ANCOM, această conectivitate”, a explicat el.

Zgonea spune, însă, concluzia raportului conform căruia toate statele-membre trebuie să accepte concluziile acestui raport fără să aibă un studiu de impact nu este un lucru bun.

„Un singur lucru nu îl considerăm bun în acest raport: faptul că toate statele membre trebuie să accepte concluziile. Noi considerăm că nu poţi să iei o decizie strategică pentru Europa dacă nu ai nişte analize profunde, nişte studii de impact care să-ţi permită să vezi care este cea mai bună cale pe care trebuie să o urmezi. Altfel, întotdeauna ne ducem către anumite direcţii, vezi Green Deal, şi, după ce ajungi într-un ciclu financiar, constaţi că de fapt ai îndeplinit 5% din ce ţi-ai propus pompos”, a subliniat acesta.

În ceea ce priveşte tehnologia 5G, preşedintele ANCOM a precizat că operatorii nu investesc nu pentru că nu au bani, ci pentru că nu îşi recuperează investiţia.

„Când vorbim de 5G, această conectivitate atât de necesară pentru saltul de la o Europă industrializată la Europa digitalizată pe fond şi recâştigarea competitivităţii mondiale a Europei, raportul Letta este destul de critic şi spune aşa: operatorii nu au bani, investitorii nu doresc să investească în tehnologia 5G. Da, dar nu acesta este principalul motiv pentru că cel care are un fond de investiţii se gândeşte în primul rând la eficienţa ‘roiului’, la întoarcerea investiţiei pe care a făcut-o într-o companie şi în momentul în care el constată că produsul care generează multiplicabilitate este cel care utilizează reţeaua, şi nu reţeaua în sine. Adică investim într-un ‘video on demand’, într-o companie ca Netflix, ca Disney, care aduce ceva către utilizatorul final şi bineînţeles îl consumă, iar preţul îi aduce de 5-6-7 ori un ‘return of investment’, pe când într-o companie de conectivitate ea depăşeşte 19% pe an. Atunci ne întrebăm de ce există acest raport şi ce se întâmplă? Motivul este strict legat de altceva: de o supra-birocratizare la nivelul statelor membre şi de proceduri administrative greoaie”, a arătat Valeriu Zgonea.

Cea de-a VI-a ediţie a evenimentului „Forumul România Digitală”, organizată de publicaţia Financial Intelligence, are la start reprezentanţi ai autorităţilor, precum şi specialişti din domeniul securităţii cibernetice.