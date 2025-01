Vânzările de locuințe au crescut în 2024 cu 7,6% în București și Ilfov și cu 6,6% la nivel național

Vânzările de case și apartamente au crescut anul trecut cu 7,6% în București și Ilfov față de rezultatul înregistrat în 2023, în timp ce la nivel național s-au vândut cu 6,6% mai multe locuințe, potrivit unei analize realizate de compania de consultanță imobiliară SVN România, pe baza statisticilor oficiale, remisă marți AGERPRES.

Astfel, aproape 169.000 de unități rezidențiale au fost tranzacționate în 2024 în România, în timp ce numărul locuințelor vândute în București și Ilfov, cea mai mare piață regională a țării, au depășit 60.000 de unități, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), sintetizate de SVN România.

‘2024 a fost un an bun pentru piața rezidențială locală, cu un vânzări în creștere, în ciuda unor estimări negative. Principalii factori care au dus la înregistrarea acestui rezultat au fost majorările de salarii, îmbunătățirea accesibilității generale a cumpărării unei locuințe și scăderea dobânzilor pe segmentul fix. Pe de altă parte, livrările de locuințe noi au scăzut în mai multe centre regionale din țară, inclusiv în București și împrejurimi, fapt care se va perpetua, din păcate, și în acest an. Cu vânzări în creștere și livrări în scădere, presiunea pe prețuri va crește și mai mult. Cu toate acestea, estimăm că 2025 va fi un nou an bun pentru piața rezidențială locală’, a declarat Andrei Sârbu, director general al SVN România.

Potrivit analizei, Timișoara a redevenit în 2024 cea mai importantă piață rezidențială regională din România după regiunea București – Ilfov, ținând cont de numărul de locuințe tranzacționate, devansând Iași, Cluj – Napoca, Constanța și Brașov.

Cea mai pronunțată creștere a vânzărilor de locuințe în rândul celor mai importante piețe regionale a fost înregistrată în Iași, de 38,1%, în timp ce rezultatul cel mai slab a fost înregistrat în Brașov, unde numărul unităților rezidențiale vândute în 2024 a fost mai mic cu 11% comparativ cu rezultatul înregistrat în 2023.

