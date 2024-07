Veniturile Revolut s-au dublat anul trecut, la 2,1 miliarde euro, profitul net a crescut de 56 de ori, la 395 milioane euro

Veniturile grupului Revolut au crescut cu 95% anul trecut, până la 2,2 miliarde dolari (2,1 miliarde euro), de la 1,1 miliarde dolari (1,1 miliarde euro) în 2022, în timp ce profitul net a crescut de 56 de ori, la 395 milioane euro, de la 7 milioane euro în 2022.

”Revolut a continuat să înregistreze profit şi venituri record, făcând faţă provocărilor tot mai mari de natură geopolitică, macroeconomică şi mediului de reglementare. Veniturile grupului au crescut cu 95% de la 1,1 miliarde dolari (1,1 miliarde euro) în 2022 la 2,2 miliarde dolari (2,1 miliarde euro). Revolut a înregistrat trei ani succesivi de profitabilitate. Profitul înainte de taxe a fost de 545 milioane dolari (503 milioane euro) şi profitul net a crescut la 428 milioane dolari (395 milioane euro), în progres de la 7 milioane dolari (7 milioane euro) în 2022”, arată datele companiei.

Marja netă de profit pentru 2023 a fost de 19%, reflectând eficienţa şi scalabilitatea modelului de afaceri Revolut, optimizarea costurilor unitare ale serviciilor prestate de terţi şi creşterea continuă a fluxurilor generatoare de venituri cu marjă ridicată.

”Anul acesta, am făcut cele mai mari progrese în misiunea noastră de a oferi un produs şi mai bun şi o experienţă de utilizator la un nivel superior tuturor clienţilor noştri, oferind valoare adăugată fiecărui client, indiferent de locul unde se află. Baza noastră de clienţi creşte cu un ritm impresionant, iar modelul nostru de business diversificat continuă să alimenteze performanţa financiară excepţională, ceea ce a condus la venituri de peste 2,2 miliarde dolari în 2023 şi un nivel record al profitului înainte de taxe, de 545 milioane dolari. Acesta a fost al treilea an consecutiv de profitabilitate pentru companie, cu un profit net de 428 milioane dolari. Ne continuăm cu consecvenţă planul de a obţine o licenţă bancară în Regatul Unit şi de a duce aplicaţia noastră financiară în şi mai multe pieţe de pe glob. Chiar dacă am ajuns la 45 de milioane de clienţi la nivel global, în primele şase luni ale anului 2024, vom continua să creştem şi mai mult şi să reinventăm serviciile financiar-bancare”, a declarat Nik Storonsky, CEO Revolut.

Revolut a continuat să obţină venituri din diversificarea portofoliului şi pieţelor, în condiţiile în care nicio piaţă sau linie de business nu a contribuit cu mai mult de 30% la veniturile totale realizate în 2023.

De-a lungul anului, Revolut a adăugat încă 12 milioane de clienţi noi la nivel global, cea mai mare creştere anuală din istoria companiei, care a contribuit la atingerea unei baze de clienţi retail de 38 de milioane de utilizatori la finalul lui 2023.

70% din creşterea bazei de clienţi la nivel global a fost obţinută organic sau pe baza recomandărilor cu recompensă (referrals) utilizate de către utilizatorii existenţi. Recomandările clienţilor au completat investiţiile în marketing şi vânzările realizate de companie, inclusiv pentru Revolut Business, care a adăugat, în medie, 20.000 de clienţi noi/ lună, din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

În România, Revolut înregistra 3,39 milioane de clienţi retail, la 31 decembrie 2023, o creştere cu 38% faţă de 31 decembrie 2022. Tot anul trecut, Revolut Business şi-a majorat baza de clienţi corporate cu 171%, pe piaţa locală.

Astfel, la 31 decembrie 2023, în România, clienţii Revolut aveau în conturi peste 750 de milioane euro (+41% în 2023 vs. 2022).

”La nivel global, creşterea a fost consistentă în toate segmentele de business generatoare de venituri, contribuind la creşterea ratei de utilizare în rândul clienţilor: Carduri şi interschimb: 605 milioane dolari (559 milioane euro), în creştere cu 59% de la 379 milioane dolari (359 milioane euro); Schimb valutar şi tranzacţionare: 491 milioane dolari (454 milioane euro), în creştere cu 46% de la 334 milioane dolari (318 milioane euro); Abonamente (planuri cu plată): 303 milioane dolari (280 milioane euro), în creştere cu 53% de la 196 milioane dolari (186,5 milioane euro)”, anunţă Revolut.

Depozitele totale ale clienţilor au crescut de la 16,4 miliarde dolari (15,2 miliarde euro) la 23 miliarde dolari (21 miliarde euro).

Dezvoltarea capabilităţilor de trezorerie, creşterea depozitelor clienţilor pe fondul majorării dobânzilor de referinţă ale băncii centrale şi creşterea portofoliului de credite au contribuit la majorarea veniturilor din dobânzi la 621 milioane dolari (575 milioane euro) comparativ cu 102 milioane dolari (97 milioane euro) în 2022.

Rata de utilizare în rândul clienţilor s-a intensificat, volumele totale ale tranzacţiilor crescând cu 58%, până la aproape 870 miliarde dolari (804 miliarde euro). În medie, în luna decembrie 2023, au fost realizate 590 milioane de tranzacţii, în creştere cu 73%.

Tot mai mulţi clienţi au optat pentru planurile cu plată (abonamentele) Revolut, ceea ce a condus la o creştere cu 41% a bazei de clienţi plătitori.

În iunie 2024, Revolut era cea mai descărcată aplicaţie din categoria Finanţe din Europa, fiind pe prima poziţie în 17 ţări.

Compania a continuat să se lanseze pe noi pieţe, inclusiv Brazilia şi Noua Zeelandă, ridicând la 38 de ţări numărul pieţelor unde oferă servicii.

În Europa, Revolut s-a concentrat asupra serviciilor bancare primare şi şi-a dublat investiţiile pentru a sprijini creşterea viitoare, inclusiv pentru dezvoltarea de produse noi şi extinderea pe pieţe nedeservite.

Investiţiile în publicitate şi marketing, care s-au ridicat la 300 milioane dolari (277 milioane euro), au contribuit la creşterea organică suplimentară. De asemenea, compania şi-a mărit echipa de Vânzări B2B care a ajuns la peste 900 de angajaţi la finalul anului 2023, cu scopul de a oferi servicii şi mai bune clienţilor din segmentul companiilor mari. Efectivele totale ale grupului au crescut cu 38% de la un an la altul, ajungând la 8.152 angajaţi.

În iunie 2024, Revolut a ajuns la 45 de milioane de clienţi la nivel global, înregistrând o creştere cu 7 milioane de clienţi retail în prima jumătate a anului. Cu această rată de creştere, compania se îndreaptă spre atingerea pragului de 50 de milioane de clienţi persoane fizice până la finalul anului 2024.

În România, baza de clienţi retail s-a majorat cu 13% în primele şase luni ale anului 2024 şi va atinge în curând pragul de 4 milioane de clienţi. Depozitele deţinute de clienţii retail şi business au crescut cu 22% de la începutul anului.

De asemenea, Revolut a anunţat că îşi va muta sediul global în clădirea YY din Canary Wharf. Schimbarea sediului va ajuta compania să gestioneze şi mai bine viitoarea sa dezvoltare şi să integreze mai bine echipele responsabile de creşterea sa la nivel global.