Vinuri alese pe sprânceană, livrate la abonament

Experiența din domeniul HoReCa i-a arătat lui Andrei Popa cât de mult contează o recomandare în alegerea unui vin. Așa că, în pandemie, a început să testeze o idee de afaceri inedită prin care clienții să poată descoperi acasă vinuri deosebite, multe de la crame puțin cunoscute. Din 2022, proiectul a fost dezvoltat sub numele Dor de Vin, cu abonamente și vinuri alese în funcție de preferințele cumpărătorilor.

Drumul lui Andrei Popa spre vin a trecut mai întâi prin economie și dezvoltare imobiliară. Economist, absolvent al specializării Relații Economice Internaționale din cadrul ASE București, a lucrat între 2006 și 2011 în domeniul managementului de proiect în cadrul unei companii internaționale de investiții și dezvoltare imobiliară. Din 2012 s-a reorientat către industria ospitalității. A ocupat funcții de conducere la Hotel Cherie și ATRA Doftana, apoi a devenit cofondator al restaurantului Anika și a participat la dezvoltarea conceptului Bistro Patio.„Aceste proiecte m-au învățat să privesc un restaurant în ansamblu: echipă, operațiuni, servicii, produs, costuri și experiența oaspetelui”, explică Andrei Popa.

În paralel, și-a completat pregătirea cu studii în turism și cu certificarea WSET Level 3 Award in Wines, iar în 2021 a obținut locul al treilea la categoria Somelierul anului, la Horeca Awards. Când pandemia a mutat consumul din restaurante în sufragerii, a început să testeze un model de vânzare a vinului pentru acasă.„Dor de Vin s-a născut din pasiunea mea pentru vin și din dorința de a promova producătorii, în special cramele românești mai puțin cunoscute. Experiența din restaurante mi-a arătat cât de mult contează recomandarea potrivită: un vin bun nu este neapărat cel mai cunoscut, ci acela care răspunde gustului și momentului”, povestește antreprenorul.

Era 2022, când „a dat cep” afacerii Dor de Vin, cu selecții periodice și informații despre crame și produse. Prima dificultate a fost să câștige încrederea celor obișnuiți cu etichetele cunoscute. „Una dintre cele mai grele provocări a fost să conving oamenii să încerce etichete pe care nu le cunoșteau și să aibă încredere într-o selecție făcută pentru ei. Antreprenoriatul m-a învățat că o idee bună nu este suficientă. Ai nevoie de disciplină, adaptare și de disponibilitatea de a schimba instrumentele fără să abandonezi viziunea”, a explicat antreprenorul. Ulterior, oferta s-a extins către vinoteca online, degustări și servicii pentru companii, de la cadouri pentru parteneri la evenimente. Abonamentele, prin care clienții primesc periodic vinuri alese de un somelier, au rămas însă baza. „Pentru Dor de Vin, un element esențial este recurența: abonamentele creează continuitate și ne permit să cunoaștem preferințele clienților. În același timp, vinoteca, cadourile corporate și degustările diversifică punctele de contact cu publicul”, arată Andrei Popa. Dezvoltarea treptată a proiectului a fost însoțită de o creștere puternică a afacerilor. În 2025, Dor de Vin a ajuns la o cifră de afaceri de 2,94 milioane de lei, de peste șase ori mai mare decât cele 460.000 de lei din 2024.

Între podgorii și comenzi

Pe lângă Dor de Vin, Andrei Popa face și consultanță pentru HoReCa și industria vinului, așa că are o vedere de ansamblu a domeniului. „Piața vinului din România are un potențial considerabil, dar și un paradox: suntem o țară producătoare, cu soiuri autohtone valoroase și crame care au evoluat mult calitativ, însă educația consumatorului și vizibilitatea multor producători nu au ținut întotdeauna același ritm. Cred că provocarea majoră este dezvoltarea cererii pentru vinul ales informat, nu doar creșterea ofertei”, punctează antreprenorul.

Ultimii ani au adus un client mai prudent, cu bugetul sub presiune și cu tot mai multe oferte în față. Raportul calitate-preț a devenit primul filtru, iar comercianții specializați au fost nevoiți să investească în fidelizare. „În zona vinului, oamenii caută mai multă valoare și sunt mai selectivi. Pentru un brand de nișă, nu este suficient să ai un portofoliu bun: trebuie să explici selecția, să construiești încredere și să oferi o experiență care justifică revenirea clientului”, explică Andrei Popa.

Un vin ales pe gustul fiecăruia

În acest an, strategia urmărește consolidarea afacerii și extinderea serviciilor pentru companii, cu selecții personalizate, cadouri și degustări. „Prioritățile sunt consolidarea bazei de abonați, creșterea relevanței vinotecii și dezvoltarea serviciilor Wine Concierge pentru companii. Mă interesează o creștere sănătoasă, bazată pe fidelizare, recomandări bune și procese mai eficiente, nu doar pe volum”, susține antreprenorul.

Următorul pas este dezvoltarea platformei online, cu recomandări mai apropiate de gusturile cumpărătorilor. „În următoarele șase luni, ne concentrăm pe dezvoltarea platformei Dor de Vin și pe îmbunătățirea experienței clienților. Vrem ca alegerea vinului să devină mai simplă și mai personală, printr-un chestionar de preferințe, un jurnal al vinurilor degustate și recomandări adaptate fiecărui client”, explică antreprenorul. Astfel, deși Dor de Vin a crescut rapid, Andrei Popa urmărește acum să consolideze ceea ce a construit. Ca orice vin bun, el știe că afacerea are nevoie de timp să se maturizeze.