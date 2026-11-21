Numărul femeilor asociate sau acționare în firmele active din România a crescut cu 53,2%, în perioada 2013 – 2025, conform cercetării ‘România Nevalorificată’, întocmită de președinta-fondatoare a Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac.

Statistica realizată pe baza datelor de la Registrul Comerțului arată, totodată, că numărul bărbaților deveniți asociați sau acționari în companiile ce activează pe plan național s-a majorat cu 52%. În același timp, în ultimii 12 ani, ponderea femeilor în organizații a crescut ușor de la 36,18% la 36,36%.

Potrivit analizei de specialitate, la 31 decembrie 2025, dintre cei 1.720.887 de asociați și acționari persoane fizice ai firmelor active din România, 625.682 erau femei.

‘La același număr total de persoane, paritatea ar însemna aproximativ 860.444 de femei. Lipsesc 234.762. Știm să ținem firme în funcțiune. Am făcut-o prin fiecare criză din ultimii cincisprezece ani. Ce nu avem încă este arhitectura care transformă asta în putere de decizie. Se vede în forma juridică pe care o alegem. Femeile sunt 39,44% dintre titularii de PFA și întreprinderi individuale, formele cu răspundere personală și contribuții minime. Și 34,55% dintre administratorii de firme. Cu cât ne apropiem de decizie, cu atât scade prezența noastră. România se află pe locul al treilea în Uniunea Europeană după ponderea femeilor în rândul antreprenorilor, potrivit unei analize The Business Alliance bazate pe date Eurostat’, subliniază Chiriac.

De asemenea, Indicele Mastercard plasează România pe locul 40 din 65 la condițiile care susțin femeile antreprenoare.

CONAF a sărbătorit prima Zi Națională a Antreprenoriatului Feminin pe data de 19 noiembrie, la Forumul Național ‘De Vocație Antreprenoare’ de la Arad. Evenimentul este o inițiativă CONAF, realizată în parteneriat cu Asociația Națională a Antreprenorilor (ANAA), Asociația pentru Promovare și Dezvoltare Comunitară și Patronatul Femeilor Antreprenor (PFA), cu susținerea Philip Morris România.

Următoarele ediții ale forumului sunt programate în Păulești, județul Prahova, pe data de 3 decembrie 2026, iar participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere.

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin susține și promovează antreprenoriatul românesc. Organizația are în componență 33 de sucursale, trei federații, 18 de patronate, 55 de asociații și 15.000 de companii, cu peste 245.000 de angajați.