Vinurile nobile românești revin în topurile internaționale

România este una dintre țările viticole importante ale Europei și are vinuri apreciate la nivel mondial. Meritul aparține unor producătorii români care, în ultimii ani, au pus accentul pe calitatea vinurilor, certificate conform standardelor internaționale, obținând astfel multe premii importante.

Vinurile românești se află în vârful topurilor internaționale, pe locul 13 în lume și pe locul 6 în Europa, din punct de vedere al calității. În țara noastră sunt 8 regiuni viticole, cu 37 de podgorii, dintre care 12 au indicații geografice – IG, fiind 34 de denumiri de origine controlată – DOC. Avem 129.976,80 de hectare de teren cultivate cu soiuri autohtone de struguri și 48.316,88 de hectare cu soiuri internaționale, dintr-un total de 178.083 de hectare – reprezentând 6% din suprafața agricolă. Suntem pe locul 5 în Europa, din perspectiva suprafeței cultivate cu viță de vie.

Producătorii români sunt, de asemenea, printre cei mai apreciați la nivel european, deși competitorii României pe piața internațională au suprafețe cultivate cu viță de vie mult mai mari: Spania are 964.000 de hectare, Franța are 798.000 de hectare, iar Italia are 783.000 de hectare. Cu toate acestea, vinurile românești sunt în topurile internaționale. Producția anuală de struguri din România a fost de 816.975 de tone, în 2022, iar producția medie este de 4.587 de tone la hectar.

Premiile au o contribuție importantă

Nu este o legătură directă între volumul vânzărilor și premiile primite, însă medaliile internaționale sunt foarte importante pentru întreaga industrie, ajutând foarte mult exporturile, prin poziționarea României în topurile internaționale. De asemenea, pasionații de vinuri din România se pot bucura de o gamă variată, din producția internă, acestea fiind pe rafturile magazinelor, în restaurante și hoteluri. „Vinurile românești cele mai apreciate sunt cele care iau medalii în concursurile internaționale, dar asta nu înseamnă că sunt și cele mai vândute. Cu toate acestea o medalie la un concurs internațional de renume vine și cu o creștere a vânzărilor pentru vinul respectiv, cu notorietate pentru cramă, cu o susținere pentru departamentul de marketing. Este întotdeauna mai sigur să alegi de pe raft un vin care poartă o medalie, decât dintre multele cele de lângă care nu au una”, explică Diana Pavelescu, specialist în vinuri, ambasador DipWSET, și consilier promovare la Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole (ONVPV).

Anii de pandemie, cu restricțiile care au fost impuse, au tăiat din elanul creșterilor pe piața vinurilor, aducând scăderi în vânzări și în privința producției, însă acum piața a intrat din nou pe un trend ascendent. „Dacă în vreme de pandemie vânzările de vin importante au fost făcute de supermarketuri și multe crame au creat branduri pentru a fi prezente pe rafturi, încet HoReCa începe să se stabilizeze, chiar dacă încă nu s-a ajuns la nivelul anterior pandemiei. Și scumpirile au afectat semnificativ acest sector”, arată specialista ONVPV. Anul acesta, recolta și producția încă depind de starea vremii. „Pentru recolta din acest an încă nu putem face o estimare clară. Via a pornit mai târziu în vegetație decât în alți ani, finalul primăverii și începutul verii a fost ploios și rece în majoritatea regiunilor. Apa în sol a fost suficientă, chiar dacă nu a mai plouat în ultima perioadă. Deocamdată, dacă ploile de toamnă nu vor veni, recolta va fi una sănătoasă. Fiecare regiune vine cu specificul ei, în unele a fost mai cald, cu temperaturi ridicate în august, ceea ce a dus la coacerea rapidă și la începerea campaniei de recoltare. Desigur vom avea mai multe date despre cum a fost anul și care au fost cantitățile în decembrie când se vor face raportările”, explică Diana Pavelescu.

Producția premium de vinuri a fost în creștere constantă, până în 2020, cu circa 10-15% pe an. Un record anterior pandemiei a fost înregistrat în anul 2017, când producția de vin nobil din România fost de 2,1 milioane de hectolitri, iar suprafața de vie nobilă din România ajunsese la 88.437 de hectare, fiind, de asemenea, în creștere constantă.

Certificarea vinurilor nobile

În România sunt în total 800.000 de producători de vinuri. Piața crește pe măsură ce sunt din ce în ce mai multe vinuri nobile, certificate. ONVPV și Asociația Degustătorilor Autorizați din România (ADAR – singura recunoscută prin ordin de ministru) pot certifica vinurile. Cei care caută vinuri nobile trebuie să știe că bulina argintie de pe unele sticle este marca faptului că vinul este certificat DOC, IG sau varietal, fiind garanția că ceea ce există pe etichetă este și în sticlă. Certificarea o fac degustătorii profesioniști, membri ADAR. Asociația este o adevărată școală care pregătește și antrenează degustători, care se întâlnesc trimestrial, de fiecare dată într-o altă podgorie.

Tematica de degustare e comunicată din timp, în așa fel încât fiecare să poată aduce probe de degustare. Acestea sunt evaluate, discutate și memorate, apoi degustătorii stabilesc evoluția lor. Acesta este antrenamentul care se face pe lângă degustarea zilnică a vinului propriu. Un degustător poate fi membru în juriul oricărui concurs de vinuri din țară sau din străinătate, ceea ce îl ajută foarte mult în pregătire.

România a participat, săptămâna trecută, la mai multe evenimente din Coreea de Sud, foarte important fiind concursul Asia Wine Trophy, desfășurat în perioada 2-7 Septembrie. Acesta este cel mai mare concurs de vinuri din Asia, ce se desfășoară sub patronajul OIV (Organizația Internațională a Viei și Vinului), având 3.667 de vinuri înscrise în concurs, din 38 de țări, iar în juriu sunt 103 specialiști din 23 de țări. După acest concurs, a urmat, în perioada 8-10 Septembrie, Daejeon International Wine Expo, târg specializat, unde se pot degusta vinurile care au fost medaliate în concurs, pe lângă standurile clasice ale producătorilor din toată lumea. Producătorii români de vinuri au fost sprijiniți de stat, prin ONVPV, să participe la evenimentele internaționale. Târgul este urmat de o misiune economică organizată de ARICE și Camera de Comerț din Prahova, în parteneriat cu KITA – Asociația Coreeană Internațională de Comerț la Seoul, pe 12 Septembrie, respectiv cu Camera Internațională de Comerț din Busan în aceeași localitate pe data de 15 Septembrie. Prezența României la aceste evenimente internaționale este foarte importantă pentru creșterea acestui sector economic, mai ales prin incurajarea export.