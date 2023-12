Vinurile româneşti, în topurile mondiale. Peste 500 de medalii obţinute de producători în 2023

Vinurile autohtone au obţinut la concursurile internaţionale desfăşurate anul acesta peste 500 de medalii, dintre care mai mult de 300 de aur, dublu aur sau diamant, conform datelor colectate de Wines of Romania, platformă dedicată în exclusivitate promovării vinului românesc.

„Producătorii români şi-au înscris vinurile şi au reuşit să impresioneze juraţii din peste 40 de competiţii din Europa, America de Nord şi Asia. Astfel, în topul celor mai premiaţi producători locali se numără Budureasca, Jidvei şi Grupul Vintruvian (Crama DeMatei/Caii de la Letea), fiecare dintre aceştia câştigând anul acesta peste 50 de medalii internaţionale”, se menţionează într-un comunicat al platformei.

Conform sursei citate, Crama Gîrboiu, Cramele Recaş, Domeniul Coroanei Segarcea şi Domeniile Sâmbureşti au obţinut fiecare peste 25 de medalii. De asemenea, pe podiumurile mondiale au urcat în acest an şi alţi producători precum Viile Metamorfosis, Domeniul Bogdan, SERVE sau Domeniile Avereşti.

„Imaginea vinului românesc se construieşte pas cu pas, iar concursurile internaţionale sunt un mod bun de a ajunge în atenţia experţilor şi a jucătorilor cu experienţă pe piaţă. Medaliile nu sunt doar o recunoaştere a calităţii, ci şi un instrument important, care ajută la listarea pe pieţele din ţara unde se ţine concursul, apoi devin un argument de vânzare către consumatorul final. Cu cât participă mai mulţi producători din România, la cât mai multe concursuri internaţionale, cu atât mai repede vom intra în conştiinţa lumii întregi ca o ţară recunoscută pentru vinurile sale. Pentru că, în prezent, trebuie să recunoaştem că doar o mică parte dintre iubitorii de vin ştiu că România este un producător, ba chiar unul de top”, a afirmat Marinela Ardelean, fondator al platformei Wines of Romania, critic de vin şi, la rândul său, jurat în mai multe în concursuri internaţionale de vin.

O prezenţă semnificativă a României s-a înregistrat în acest an la Mundus Vini, cel mai important concurs de profil din Germania, unde vinurile româneşti au obţinut, în cele două sesiuni de degustare, un total de 78 de medalii, dintre care 56 de aur şi o mare medalie de aur pentru Diamond Selection Fetească Neagră Barrique de la Domeniile Avereşti. Mai mult, Rhein Riesling Finca Theresia 2018, de la Vinul Partium (Carastelec) a obţinut titlul de Best of Riesling. Celelalte medalii au mers către Crama Gîrboiu, Iconic Estate, SERVE, Crama DeMatei, Budureasca, Jidvei, Rasova Wine, Cramele Recaş, Domeniile Alexandrion Rhein 1892, Crama La Salina, Carl Reh Winery, Domaine Vinarte, Viticola Corcova, Unicom Production, Via Viticola, Domeniile Avereşti, Crama Strunga, Podgoria Silvania, Viti-Pomicola Sâmbureşti şi Domeniile Blaga.

La cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord, Selections Mondiales des Vins, desfăşurat în Canada, România a obţinut 24 de medalii, iar două dintre vinuri au fost incluse în top 50 vinuri din concurs (dintr-un total de peste 1.500), ambele produse de grupul Vintruvian – Patima după Matei Fetească Neagră şi Epiphanie Fetească Neagră, cel din urmă fiind desemnat şi cel mai bun vin românesc înscris în concurs.

Mai mult, în cadrul International Wine Challenge Bucharest/Vinarium, cel mai important concurs de profil din România, vinurile româneşti au reprezentat 59% din cele 1.311 probe participante, iar numărul de medalii obţinute a fost de 225, dintre care 6 mari medalii de aur. Au fost premiate, în total, 419 vinuri din 23 de ţări.

„Un alt concurs cu rezultate remarcabile a fost Femmes et Vins du Monde, un concurs anual desfăşurat în Monaco, a cărui particularitate este, la fel ca în cazul concursului Sakura (Japonia), faptul că juriul este format în totalitate din femei specializate în oenologie, tehnologie, sommelerie, critică de vin sau comerţ specializat. Aici, Marele Premiu şi cel mai mare punctaj au fost obţinute de Owner’s Choice Ana Sauvignon Blanc de la Jidvei, cu 93 de puncte, şi nu mai puţin de opt vinuri au câştigat cea mai mare distincţie, Nova de Diamant, dintr-un total de 17 asemenea premii.”, se menţionează în comunicat.

În total, România a câştigat 19 distincţii la acest concurs, medaliile mergând către vinuri produse de Jidvei, Navigo şi Domeniul Coroanei Segarcea.

România a reuşit să facă o impresie bună şi la Sakura Japan’s Women Wine Awards, obţinând 14 medalii (printre care un dublu aur şi opt de aur) pentru vinurile de la Budureasca, Cramele Recaş, Avincis, Vinarte, Domeniul Coroanei Segarcea şi Lacerta Winery. Nu în ultimul rând, la International Wine Challenge, România a obţinut 23 de medalii pentru vinurile produse de Jidvei, Cramele Recaş şi Alira, iar Concours Mondial du Bruxelles a adăugat bilanţului alte 28 de medalii, dintre care 15 de aur şi două Mari Medalii de Aur.

Wines of Romania este un proiect 100% privat, puternic ancorat în dezvoltarea sustenabilă a succesului local şi internaţional al vinului românesc. Fondată de Marinela Ardelean, expert în vin şi co-organizator al festivalului RO-WINE, platforma Wines of Romania reprezintă un univers digital dedicat vinurilor autohtone, iubitorilor de vin, achizitorilor, producătorilor şi investitorilor.