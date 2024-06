Volker Raffel, CEO E.ON România: „Avem nevoie de o altă rețea de distribuție de energie electrică. Dacă nu investim astăzi, va fi prea târziu!”

România are o serie importantă de avantaje în ceea ce privește domeniul energiei, însă există și câteva puncte slabe ale sectorului. Pe acestea nu ar trebui să le ocolim ci, dimpotrivă, să vorbim deschis despre ele, pentru că numai în acest fel putem începe găsirea unor rezolvări.

Aceasta a fost unul dintre obiectivele summitului „Restart & Repower România – Noua strategie energetică şi de dezvoltare”, organizat de Antena 3 în cadrul proiectului RO 3.0, care a reunit managerii cei mai performanți din industria energetică, membri de vârf ai Guvernului și Parlamentului și experți în domeniul resurselor regenerabile. În cadrul dezbaterilor s-au identificat cele mai bune planuri de acțiune pentru creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și soluții pentru o mai bună valorificare a resurselor primare.

Prezent la summitul „Restart & Repower România – Noua strategie energetică şi de dezvoltare”, Volker Raffel, CEO al E.ON România, a punctat care sunt cele mai importante provocări cu care se confruntă sistemul energetic actual și care sunt soluțiile.

„Sunt convins că stăm mult mai bine acum. Am învățat mult și stăm mult mai bine acum, am investit mult. Și acum un an și jumătate sau doi ani am zis că investim în România și în regenerabile”, a declarat directorul general al E.ON, care a ținut să precizeze că proiectele în energie regenerabilă au avantajul că pot fi realizate mult mai repede decât cele pe energie nucleară, de exemplu, care are nevoie de perioade lungi de timp. „Astăzi vedem că prețul la energie electrică a scăzut pe piață, pentru că am investit și în România, în panouri fotovoltaice și în eoliene, care deja ajung în rețea și vedem o scădere a prețului la Bursă”, spune Volker Raffel, care constată, astfel, că investițiile deja au rezultate cât se poate de vizibile. Directorul companiei germane este, însă, de părere că, odată cu discuțiile despre avantajele României, fie ele și geopolitice, este nevoie și de o discuție sinceră despre punctele slabe ale țării noastre în materie de energie. „Lucrul numărul unu este că avem nevoie de o piață lichidă, funcțională. Și pentru gaze naturale și pentru energie electrică”, spune managerul E.ON.

Rețelele de energie, necesar uriaș de investiții

Un al doilea element esențial al sistemului energetic din România este faptul că rețelele sunt la limită, a declarat directorul E.ON, care a ținut să explice care sunt consecințele unei astfel de situații povestind un caz concret chiar dintr-un oraș din Germania în care, dat fiind faptul că rețelele de energie sunt gestionate de administrația locală, conectarea la rețea pentru o locuință privată nu s-a putut face pentru minimum doi ani. „Dacă nu pregătești în timp util investiția în rețelele electrice, înseamnă că avem un blocaj. Și nu vreau să ajungem acolo și în România”, a declarat CEO-ul E.ON. România, care a punctat faptul că există o disponibilitate pentru investiții atât în ceea ce privește rețelele de gaze naturale cât și în cele de energie electrică. „Clienți noștri vor să consume mai multă energie electrică pentru mașină, pentru încălzire, pentru tot. Avem mai mult volum acolo”, spune oficialul. Mai mult, argumentează Volker Raffel, investițiile în energia regenerabilă care încep să se vadă în curentul produs, mai nou, în România, are nevoie de o rețea pe măsură. „Sistemul României are aproape 10.000 de megawați. Doar anul trecut și în anul acesta am adăugat, în momentul de față, 3.000 de megawați. Până 2030, în cinci de ani, adăugăm încă pe atât: zece mii sau chiar 12.000 de megawați. Asta înseamnă că avem nevoie de o altă rețea de distribuție de energie electrică. Dacă nu investim astăzi, în timp util, va fi prea târziu și ajungem într-un blocaj”, afirmă Volker Raffel. Discuțiile despre investițiile în rețele sunt cu atât mai importante cu cât, spune directorul companiei germane, energia regenerabilă este una care ne face cât mai puțin dependenți și care, după cum se vede, are drept rezultat o scădere a prețului la energie. „Acum suntem într-o discuție cu reglementatorii, cu ANRE, să stabilim cadrul de investiții pentru cei cinci ani care urmează. Și acolo este o discuție extrem de importantă pentru dezvoltarea României: să nu ajungem într-un blocaj. Să nu mai avem un blocaj de energie electrică care este produsă de panouri fotovoltaice, dar care nu poate ajunge la clienți într-un blocaj dacă rețea nu este potrivită”, încheie directorul E.ON România.