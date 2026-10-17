Volkswagen laudă propunerea de relaxare a normelor privind emisiile autovehiculelor

Volkswagen, cel mai mare producător auto european, a salutat acordul de vineri dintre Germania și Franța referitor la atenuarea normelor UE privind emisiile autovehiculelor, și l-a numit ‘un semnal puternic’ care arată responsabilitate față de industria auto, transmite Reuters.

‘Poziția comună a Germanii și Franței trimite un semnal puternic către Europa și demonstrează capacitatea sa de a lua decizii’, a afirmat un purtător de cuvânt al Volkswagen.

Deși încă analizează toate detaliile, Volkswagen vede ‘flexibilități semnificative’ care ‘vor ajuta industria auto să-și aducă contribuția la protejarea mediului fără să-i pună în pericol competitivitatea’, a adăugat oficialul VW.

Adresându-s jurnaliștilor la Londra, directorul general al Renault, Francois Provost, a spus: ‘Evident, Marea Britanie ar trebui să fie parte a schemei ‘Made in the EU’ deoarece este parte a’ecosistemului’ auto european’.

Dar, a adăugat Provost, Regatul Unit ar trebui în schimb să-și modifice reglementările privind vehiculele electric (EV) și să adopte aceleași reglementări ca UE.

‘Cele două politici industrial pentru sectorul auto trebuie să fie coerente’, a afirmat Provost.

Comisia Europeană (CE) lucrează la norme de tip ‘Made in Europe’, care vor include limite privind conținutul local în vehiculele electrice comercializate în blocul comunitar. Planurile Bruxelles-ului sunt încă în curs de elaborare, dar se preconizează că vor fi introduse chiar de anul viitor.

Germania și Franța au ajuns la un acord vineri referitor la atenuarea normelor UE privind emisiile autovehiculelor și crearea condițiilor pentru ca Marea Britanie să fie tratată ca un partener de încredere conform reglementărilor ‘Made in the EU’.

Anul trecut, Comisia Europeană a propus ca înmatricularea de mașini noi cu motoare cu ardere internă să fie permisă și după anul 2035, revenind astfel asupra acordului convenit anterior la nivelul UE privind eliminarea treptată a automobilelor cu motoare pe combustie. Germania a fost cea care a susținut această modificare.

Un document comun germano-francez propune acum ca producătorii auto să fie obligați să își reducă emisiile medii cu 90% începând din 2035, fără a fi obligați să compenseze restul de 10%. Acest lucru ar permite producătorilor să continue să vândă vehicule noi pe benzină și motorină, atâta timp cât flotele lor de mașini noi respectă limitele de emisii impuse.

Divizia Toyota din Europa, car vinde mașini în Europa de la fabricile din UE, Marea Britanie, Turcia și Japonia, a anunțat că includerea partenerilor, cum ar fi Regatul Unit, Canada, Japonia, Cora de Sud și Turcia ar da blocului comunitar anvergura necesară pentru a concura cu China.

Ministrul Comerțului din Turcia a informat săptămâna aceasta că partenerii de încredere, cum ar fi Turcia, nu ar trebui excluși.

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a afirmat că a subliniat că îmbunătățirea condițiilor pentru producătorii auto trebuie să fie însoțită de angajamente clare privind investițiile în unitățile de producție și angajați.