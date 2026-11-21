Volkswagen și-a expus cererile pentru viitoarele negocieri salariale, inclusiv o înghețare timp de doi ani a remunerațiilor, pregătindu-se de confruntarea cu sindicatele, care ar putea declanșa greve, transmit DPA și Reuters.

Ca parte a eforturilor de reducere a costurilor, grupul german vrea să renunțe la bonusuri, fie sub formă de numerar, fie ca zile suplimentare de concediu, și să redeschidă negocierile cu sindicatul, căutând flexibilitate pentru a solicita mai mult ore lucrate fără a fi plătite suplimentar.

Sindicatul nu este de acord cu propunerile celui mai mare producător auto din Europa.

‘Board-ul executiv al VW își înjunghie pe la spate angajații. Va fi un conflict dur, profund, de lungă durată, care va avea efecte semnificative asupra companiei’, a spus negociatorul șef din partea sindicatului, Thorsten Groeger.

Relațiile dintre conducere și sindicat, care are o influență semnificativă conform structurii Volkswagen, sunt tensionate după ce directorul general Oliver Blume a extins programul de restructurare, care include planuri de a desființa 100.000 locuri de muncă.

Angajații amenință cu greve începând din ianuarie, după ce Volkswagen încheie aproape toate acordurile salariale cu sindicatul.

Discuțiile despre salariilor angajaților Volkswagen vor începe marți în orașul german Emden, unde este una dintre cele patru fabrici ale companiei care ar putea fi închisă în jurul anului 2030 ca parte a restructurării.

Sindicatul IG Metall, în contrast, solicită majorarea salariilor cu 5%, citând creșterea costului vieții. Conform sindicatului, angajații Volkswagen nu au mai beneficiat de o majorare a salariilor din mai 2024.

Actualul contract colectiv de muncă se aplică celor aproximativ 130.000 angajați de la fabricile germane din Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hanover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg și Zwickau.

Producătorii auto germani sunt sub presiune din partea rivalilor chinezi low-cost, cum ar fi BYD, care și-au majorat rapid cota de piață în Europa, ajungând la un nivel de peste 10%.