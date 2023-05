Volumul global al cheltuielilor efectuate de utilizatorii finali de cloud public se va apropia de 600 miliarde USD în 2023

Conform celei mai recente prognoze date publicității de Gartner, volumul estimat al cheltuielilor efectuate la nivel mondial de utilizatorii finali ai serviciilor de cloud public va crește cu 21,7%, urmând să ajungă la 597,3 miliarde USD în 2023, față de 491 de miliarde USD în 2022. Cloud computing este elementul care dirijează viitoarea fază a afacerilor digitale, pe măsură ce organizațiile urmăresc să obțină transformări radicale prin tehnologii emergente precum inteligența artificială generativă, Web3 și metavers.

„Furnizorii de cloud hiperscalar definesc agenda cloud”, a declarat Sid Nag, Vice President Analyst la Gartner. „Organizațiile văd astăzi cloud-ul ca pe o platformă strategică de prim rang pentru transformarea digitală, ceea ce impune furnizorilor de cloud să ofere capabilități mai sofisticate pe măsură ce concurența pentru serviciile digitale se ascute”, a completat Sid Nag.

„De exemplu, inteligența artificială generativă este susținută de modele de limbaj mari (Large Language Models – LLM), care necesită capacități de calcul puternice și foarte scalabile pentru a procesa datele în timp real”, a adăugat Nag. „Cloud-ul oferă soluția și platforma perfectă. Nu este o coincidență faptul că jucătorii cheie aflați în competiția pentru inteligența artificială generativă sunt furnizori de cloud hiperscalar”, a subliniat acesta.

Se preconizează că în 2023 toate segmentele pieței cloud vor înregistra creșteri. Se estimează că Infrastructure-as-a-service (IaaS) va marca cea mai mare creștere a cheltuielilor efectuate de utilizatorii finali în 2023, de 30,9%, urmată de Platform-as-a-service (PaaS) cu 24,1% (vezi Tabelul 1).

Tabelul 1. Volumul prognozat al cheltuielilor efectuate la nivel mondial de utilizatorii finali ai serviciilor publice de cloud (milioane USD)

2022 2023 2024 Servicii de infrastructură pentru aplicații în cloud (PaaS) 111.976 138.962 170.355 Servicii de aplicații în cloud (SaaS) 167.342 197.288 232.296 Servicii de procese de afaceri în cloud (BPaaS) 59.861 65.240 71.063 Cloud Desktop-as-a-Service (DaaS) 2.525 3.122 3.535 Servicii de management și securitate în cloud 34.487 42.401 51.871 Servicii de infrastructură de sisteme în cloud (IaaS) 114.786 150.310 195.446 Total piață 490.977 597.325 724.566

BPaaS = business process as a service; IaaS = infrastructure as a service; PaaS = platform as a service; SaaS = software as a service

Notă: Este posibil ca suma totală să nu fie egală cu suma valorilor din celule din cauza rotunjirilor aplicate.

Sursa: Gartner (aprilie 2023)

Gartner estimează că până în 2026, 75% dintre organizații vor adopta un model de transformare digitală bazat pe cloud ca platformă fundamentală.

„Următoarea fază a creșterii IaaS va fi determinată de experiența clienților, de beneficiile digitale și de afaceri, precum și de orientarea cu preponderență către lumea virtuală”, a spus Nag. „Tehnologiile emergente care ajută companiile să interacționeze mai mult și în timp real cu clienții lor, cum ar fi chatboții și gemenii digitali, se bazează pe infrastructura cloud și pe serviciile de platformă pentru a satisface cerințele tot mai mari de putere de calcul și stocare”, a detaliat Nag.

În timp ce serviciile cloud de infrastructură și de platformă determină cele mai importante creșteri ale cheltuielilor, SaaS rămâne cel mai mare segment al pieței cloud ținând cont de cheltuielile efectuate de utilizatorii finali. Se estimează că volumul cheltuielilor pentru SaaS va crește cu 17,9%, ajungând la un total de 197 de miliarde USD în 2023.

„Substratul tehnologic al cloud computing-ului este dominat autoritar de furnizorii hiperscalari, dar în ceea ce privește stratul de aplicații de afaceri, conducerea este mai fragmentată”, a spus Nag. „Furnizorii se confruntă cu cerințe de reproiectare a ofertelor SaaS pentru o productivitate sporită, valorificând capabilitățile native ale cloud-ului, AI încorporată și componibilitatea – mai ales că bugetele sunt din ce în ce mai mult definite și gestionate de către tehnologii de afaceri (business technologists). Această schimbare va genera un val de inovație și schimbări pe piețele platformelor cloud și de aplicații”, a adăugat Nag.