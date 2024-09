Warren Buffett conduce Berkshire Hathaway pe noi culmi la vârsta de 94 de ani

Warren Buffett a împlinit vineri 94 de ani, iar conglomeratul său întins, unic, nu a valorat niciodată mai mult decât în această săptămână, când Berkshire Hathaway a devenit prima companie non-tehnologică care a depăşit o capitalizare de piaţă de 1.000 de miliarde de dolari, transmite CNBC

Acţiunile Berkshire Clasa A au depăşit, de asemenea, 700.000 de dolari pe unitate, pentru prima dată.

Howard Marks, la rândul său un mare investitor şi prieten al lui Buffett, consideră că trei lucruri au permis „Oracolului din Omaha” să conducă Berkshire pe noi culmi, chiar şi la vârsta sa înaintată.

”A fost o chestiune de strategie bine gândită, folosită timp de şapte decenii cu disciplină, consecvenţă şi perspectivă neobişnuită”, a declarat Marks, cofondator şi copreşedinte al Oaktree Capital Management.

”Disciplina şi consecvenţa sunt esenţiale, dar nu suficiente. Fără această perspectivă neobişnuită, clar nu ar fi cel mai mare investitor din istorie. Rezultatul său este o dovadă a puterii de a persevera pentru o perioadă foarte lungă de timp, neîntreruptă. Nu şi-a luat niciodată concediu”, a adăugat Marks.

În mijlocul efervescenţei bursiere din anii 1960, Buffett a folosit un parteneriat de investiţii pe care l-a condus pentru a cumpăra ceea ce era atunci o companie de textile din New England, care eşua, numită Berkshire Hathaway. Astăzi, compania sa este de nerecunoscut din ceea ce a fost cândva, cu afaceri variind de la compania de asigurări Geico până la BNSF Railway, un portofoliu de acţiuni în valoare de peste 300 de miliarde de dolari şi rezervă de numerar de 277 de miliarde de dolari.

Generaţii de investitori care studiază şi imită stilul de investiţie al lui Buffett au fost uimiţi de mişcările sale perspicace de zeci de ani.

Pariul pe Coca-Cola de la sfârşitul anilor 1980 a dat o lecţie pentru valoarea răbdării în investiţii.

O investiţie pentru salvarea Goldman Sachs, în profunzimea crizei financiare, a arătat o latură oportunistă a sa, în timpul crizei.

Investiţia masivă în Apple, în ultimii ani, a vorbit despre flexibilitatea sa în adaptarea abordării sale la o nouă eră.

Buffett a făcut titluri la începutul acestei luni, dezvăluind că a renunţat la jumătate din acea participaţie la Apple. (În timp ce Apple este văzută pe scară largă ca o acţiune de creştere, Buffett a susţinut de mult timp că toate investiţiile sunt investiţii de valoare – ”Acum daţi nişte bani pentru a obţine mai mulţi mai târziu.”

Decenii de profituri bune au devenit ca nişte bulgări de zăpadă şi Buffett a acumulat un palmares de neegalat.

Acţiunile Berkshire au generat un câştig anual de 19,8% din 1965 până în 2023, aproape dublând randamentul de 10,2% al S&P 500.

Cumulat, acţiunile au crescut cu 4.384.748% de când Buffett a preluat controlul, comparativ cu randamentul S&P 500 de 31.223%.

”Este cel mai răbdător investitor din toate timpurile, ceea ce este un motiv important pentru succesul său”, a declarat Steve Check, fondatorul Check Capital Management cu Berkshire ca cel mai mare portofoliu al său.

”El poate să stea şi să stea şi să stea. Chiar şi la vârsta lui, unde nu mai este atât de mult timp să stea, el va sta în continuare până când se va simţi confortabil. Cred doar că va continua să facă cât poate de bine până la capăt.”

Buffett rămâne preşedinte şi CEO al Berkshire, deşi Greg Abel, vicepreşedinte al operaţiunilor non-asigurări ale Berkshire şi succesorul desemnat al lui Buffett, şi-a asumat multe responsabilităţi în cadrul conglomeratului.

La începutul acestui an, Buffett a spus că Abel, în vârstă de 62 de ani, va lua toate deciziile de investiţii când va fi plecat.

Buffett şi Marks

Marks de la Oaktree a spus că Buffett a consolidat conceptele care sunt parte integrantă a propriei sale abordări. Asemenea lui Buffett, el este indiferent faţă de previziunile macro şi calendarul pieţei; el caută valoare fără încetare, în timp ce se lipeşte de propriul său cerc de competenţă.

”Nu-i pasă de calendarul pieţei şi de tranzacţionare, dar când alţi oameni sunt îngroziţi, el intră. Încercăm să facem acelaşi lucru”, a spus Marks.

Buffett, care la Universitatea Columbia a studiat sub Benjamin Graham, i-a sfătuit pe investitori să-şi vadă acţiunile ca pe nişte mici afaceri. El crede că volatilitatea este un mare plus pentru investitorul real, deoarece oferă o oportunitate de a profita de vânzarea emoţională.

Oaktree, cu active gestionate de 193 de miliarde de dolari, a devenit unul dintre cei mai mari jucători de investiţii alternative din lume, specializat în împrumuturi în dificultate şi vânătoare de chilipiruri.

Marks, în vârstă de 78 de ani, a devenit o voce ascuţită, fără echivoc, contrarie în lumea investiţiilor.

Notele sale populare de investiţii, pe care a început să le scrie în 1990, sunt acum văzute ca fiind lecturi obligatorii pe Wall Street şi chiar au primit o aprobare strălucitoare de la Buffett însuşi – ”Când văd notificări de la Howard Marks în poşta mea, sunt primul lucru pe care îl deschid şi citesc. Întotdeauna învăţ ceva.”

Cei doi au fost prezentaţi după falimentul Enron de la începutul anilor 2000. Marks a dezvăluit că Buffett l-a motivat în cele din urmă să-şi scrie propria carte – The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor” – cu peste un deceniu înainte de propriul său program.

”A fost foarte generos cu comentariile sale. Nu cred că acea carte ar fi fost scrisă fără inspiraţia lui. Plănuisem să scriu o carte când m-am pensionat. Dar cu încurajarea lui, cartea a fost publicată acum 13 ani”, a spus Marks.

”Traiectoria lui Buffett şi capacitatea sa de a se bucura de ceea ce face până la 90 de ani l-au impresionat şi pe Marks.

Spune că munceşte dimineaţa. El abordează investiţiile cu plăcere şi bucurie. Încă nu m-am pensionat şi sper să nu o fac niciodată, urmându-i exemplul”, a spus Marks.