XTB: Pandemia s-a încheiat, dar munca de acasă a rămas. Cum s-a transformat piața și care sunt companiile care profită?

Adevăratul impuls pentru piața software-ului pentru videoconferințe s-a dovedit a fi pandemia de COVID-19, iar compania Zoom Video Communications a fost unul dintre marii câștigători ai restricțiilor impuse, înregistrând câștiguri uriașe, arată analiștii din cadrul XTB, companie de tranzacționare și investiții pe bursele internaționale.

În 2020, restricțiile de circulație impuse la nivel global au forțat companiile să implementeze soluții care să permită comunicarea la distanță. Munca de acasă a înflorit în acea perioadă, devenind o necesitate pentru mediul economic.

Deși în prezent nu mai sunt exercitate presiuni externe asupra companiilor pentru a menține munca la distanță, se pare că această formă de lucru va rămâne pe piață pentru totdeauna. Pandemia a demonstrat că există sectoare (de exemplu, IT) în care munca la birou nu este o necesitate, iar activitatea remote poate fi implementată cu ușurință, fără a fi înregistrată o scădere a productivității.

Angajații deja s-au obișnuit ca în ofertele de angajare să fie incluse posibilitatea muncii de acasă. Potrivit unui raport KPMG din 2023, principalul factor care a influențat dezvoltarea ofertelor de lucru la distanță a fost cererea din partea angajaților (73%). Al doilea factor cel mai important a fost capacitatea de a crește atractivitatea ofertelor firmelor (53%), precum și atragerea de noi talente (38%).

Datorită dezvoltării acestei modalități de lucru, companiile nu se mai limitează la utilizarea serviciilor angajaților stabiliți în același oraș, ci sunt deschise la recrutarea de oameni din întreaga țară și din întreaga lume.

Interesul angajaților, cooperarea eficientă între sucursalele naționale și internaționale și cererea tot mai mare de recrutare de noi talente (întărită de absența limitărilor legate de domiciliu) constituie impulsuri puternice pentru dezvoltarea întregului sector.

Astfel, potrivit previziunilor realizate de Fortunate Business Insights, piața globală de videoconferințe, în valoare de 28,61 miliarde de dolari în 2023, ar putea crește la 33,4 miliarde de dolari în 2024, iar valoarea estimată până în 2032 va fi de 60,17 miliarde de dolari, ceea ce reprezentă o rată medie anuală de creștere de 7,8%.

Zoom Video Communications, soluții în era post-pandemică

Zoom Video Communications a fost una dintre companiile care a beneficiat cel mai mult de „boom-ul COVID”, care a transformat piața muncii. Software-ul pentru comunicarea la distanță s-a dovedit a fi un instrument crucial folosit de companii în timpul carantinei.

Acest lucru a permis Zoom să își crească veniturile în 2020 și 2021 cu 88,4%, respectiv 325,8%. Dinamica puternică de creștere a încasărilor nu a rămas neobservată nici în prețul acțiunilor, care a ajuns la 589,66 dolari la vârful său din octombrie 2020, crescând YTD cu peste 720%.

La acel moment, principala forță motrice din spatele dezvoltării companiei a fost, în primul rând, incertitudinea cu privire la viitor și perspectiva unei carantine prelungite.

Odată cu sfârșitul pandemiei, însă, ritmul de creștere a veniturilor companiei s-a stabilizat. În 2023, Zoom a înregistrat o creștere anuală de 7,1%, iar din al doilea trimestru al anului 2023, creșterea medie QoQ a fost de 3,27%. De la vârfurile sale, acțiunile companiei au pierdut aproape -90% din valoare.

Perspectivele companiei pentru următoarele trimestre

Scăderea semnificativă a creșterii veniturilor este rezultatul schimbărilor din piață și al concurenței. În ciuda perspectivelor de dezvoltare a întregii piețe, bazarea exclusiv pe o platformă de servicii nu este suficientă pentru a concura cu giganți precum Microsoft sau Alphabet. Aceste companii, pe lângă aplicațiile de comunicare (Microsoft Teams sau Google Meets), oferă și soluții complete care sprijină mare parte din activitățile clienților.

Totuși, nici Zoom nu rămâne în urmă în această privință și își dezvoltă catalogul de produse în cadrul platformei sale, transformând-o dintr-un comunicator video într-un sistem cuprinzător de servicii, ce permite, printre altele, chat-ul, planificarea ședințelor și gestionarea calendarului.

În acest context, Zoom poate conta pe faptul că nu rămâne în urmă în cursa tehnologică și își menține poziția de lider pe piața software-ului de videoconferință. Efectele depline ale dezvoltării produsului se vor vedea, probabil, în semestrul II al anului 2024, aspect prezent și în previziunile prudente ale companiei privind veniturile.

În primul trimestru al anului fiscal 2025 (care se va încheia în aprilie 2024), compania se așteaptă să obțină venituri de 1,13 miliarde de dolari (+2% de la an la an), în timp ce pentru întregul an fiscal, Zoom estimează o creștere la 4,6 miliarde de dolari (+1,7% de la an la an).

În ciuda dinamicii ușoare a veniturilor, Zoom atrage atenția prin profitabilitatea puternică. La nivelul marjei brute, compania menține un nivel stabil de aproximativ 75% după perioada de stabilizare a veniturilor (în anii 2022-2024).

Consensul de piață presupune că societatea va atinge o marjă operațională de aproximativ 37% în următorii ani ceea ce, având în vedere dezvoltarea puternică a produselor oferite, pare a fi un scenariu probabil (presupunând, în același timp, o valoare apropiată de mediile din ultimii 3 ani).

Cât de bine stă Zoom la capitolul numerar

De asemenea, este imposibil nu să fie subliniată poziția solidă de numerar a companiei. Zoom are în prezent 6,96 miliarde de dolari în numerar și investiții pe termen scurt, ceea ce constituie peste o treime din capitalizarea totală a pieței companiei. În plus, compania continuă să își îmbunătățească poziția de numerar prin creșterea fluxurilor. Cu alte cuvinte, Zoom nu este aproape deloc îndatorată.

Presupunând o creștere conservatoare a veniturilor în anii următori (+1,7% în 2025, +4% în 2026 și +3,5% în 2027), obținerea unei marje operaționale conform consensului de aproximativ 37%, precum și menținerea CAPEX în raport cu veniturile la nivelul de 2,9% în 2025, 3,2% în 2026 și 3,5% în 2027 (tendința din ultimii 3 ani), obținem un raport EV/FCF la nivelul de 10,51x. La intervalul actual de preț de 58,99 dolari, acest lucru implică o creștere potențială de 12,7%.

Bineînțeles, acestea sunt doar calcule ilustrative, menite să ilustreze evaluarea actuală pe piață a companiei din perspectiva unui scenariu conservator. În cazul în care compania nu reușește să atingă marjele presupuse și produsele dezvoltate nu se dovedesc suficient de atractive, pot surveni noi scăderi ale prețului acțiunilor.