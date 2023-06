XTB România: Ce să aștepte investitorii după listarea Hidroelectrica

Listarea Hidroelectrica este evenimentul anului pentru piața de capital din România, fiind un punct de referință pentru bursa locală. Este o tranzacție foarte importantă, care poate influența decizia de promovare a României de către MSCI – lider în furnizarea de indici bursieri de referință la nivel global – la statutul de Piață Emergentă.

Potrivit lui Radu Puiu, analist financiar la XTB România, interesul public cu privire la această listare a confirmat așteptările: investitorii de retail au trimis ordine de cumpărare pentru 21,3 milioane de acțiuni ale Hidroelectrica. Iar pentru tranșa de retail au fost alocate 11,6 milioane de acțiuni ale companiei. Acest lucru înseamnă o suprascriere de 82%.

”În acest context, investitorii s-ar putea întreba cum ar putea arăta performanța prețului acțiunilor companiei după listare. E greu de comparat cu o listare specifică, având în vedere particularitățile Hidroelectrica, însă putem să ne uităm către o companie din Israel, pentru a înțelege într-o anumită măsură ce poate aduce pentru investitori un astfel de moment bursier”, anunță Radu Puiu.

Enlight Renewable Energy a fost fondată în 2008 și tranzacționată la Bursa de Valori din Tel Aviv din 2010 (simbol ENLT). Enlight dezvoltă, finanțează, construiește, deține și operează proiecte de energie regenerabilă pentru vânzarea de utilități. Compania israeliană operează astăzi în cele mai mari trei segmente de energie regenerabilă: solar, eolian și stocarea energiei. Ca platformă globală, Enlight operează în Statele Unite, Israel și 9 țări europene.

Creșterea veniturilor dintr-un sector, transfer de optimism

O modalitate de a verifica ritmul de creștere a unei companii este analiza câștigurilor înainte de dobândă și impozitare (EBIT). Marjele EBIT ale Enlight au crescut de la 41% la 47% în ultimele 12 luni, iar veniturile sunt, de asemenea, pe o tendință ascendentă. Totodată, Enlight prezintă un raport P/E (preț la încasări) de 50,3. Nivelul lui relativ ridicat poate avea o explicație, dar necesită investigații suplimentare pentru a determina dacă este justificat.

Raportul P/E este unul dintre cei mai utilizați parametri de către investitori pentru a evalua acțiunile. Acesta arată dacă prețul acțiunilor unei companii este supraevaluat sau subevaluat în raport cu alte companii. Totodată, îi ajută pe investitori să determine valoarea de piață a unei acțiuni în comparație cu câștigurile companiei, arătând cât este dispusă să plătească piața pentru o acțiune pe baza câștigurilor.

”Perioada recentă a fost destul de avantajoasă pentru Enlight și pentru întregul sector de energie, de altfel, deoarece veniturile au crescut foarte rapid. P/E este probabil ridicat fiindcă investitorii cred că această creștere puternică a câștigurilor va fi suficientă pentru o performanță peste așteptări a pieței, în ansamblul ei, în viitorul apropiat. Așadar, explicația acestui raport este, mai degrabă, optimismul investitorilor”, subliniază Radu Puiu.

Poziționare mai bună a Hidro pe raportul preț/încasări

Față de profitul record al anului trecut, de 4,4 miliarde lei, ultima evaluare a Hidroelectrica indică un raport Preț/Încasări (P/E – earnings) de 12,4. Raportat la profitul bugetat de producătorul şi furnizorul de energie, pentru acest an, de 3,7 miliarde de lei, indicatorul devine 14,7.

Un raport P/E ridicat poate însemna că prețul unei acțiuni este mare în raport cu câștigurile și poate fi supraevaluat. Un raport P/E scăzut poate indica faptul că prețul actual al acțiunilor este scăzut în comparație cu câștigurile.

În mod obișnuit, raportul P/E mediu este de aproximativ 20-25. Orice valoare sub acest nivel ar fi considerată un rezultat P/E bun. Totuși, trebuie să ținem cont și de sectorul din care face parte compania, pentru că valorile medii diferă (de exemplu sectorul tehnologic aduce valori P/E mai ridicate).

”Comparând raportul P/E al Hidroelectrica cu cel al Enlight și cu valoarea medie, observăm o poziționare mai bună a companiei românești. Totuși, trebuie subliniat că informațiile oferite de acest indicator nu trebuie interpretate singure, ci alături de alte elemente fundamentale”, arată Radu Puiu.

Oferta publică iniţială a Hidroelectrica este o oportunitate uriaşă de dezvoltare pentru BVB, care îşi consolidează astfel intrarea în rândul burselor europene. Prezenţa acestei companii pe bursă va atrage în România capital şi interes din partea jucătorilor instituţionali mari, internaționali.

În plus, Hidroelectrica prezintă o marjă de profit de 47% şi promisiunea unei politici generoase de dividende. Potrivit analistului XTB România, acestea pot face din Hridoelectrica o alegere populară pentru investitorii care optează pentru acțiuni de tip value (care oferă dividende).

Diversificarea regională reduce expunerea la risc

Revenind la Enlight Renewable Energy, chiar dacă firma a fost listată pe bursa din Tel Aviv în 2010, merită analizată mai departe pentru că a debutat și pe piața din SUA în luna februarie a acestui an, setând o capitalizare de piață de 2,07 miliarde de dolari. În plus, prețul de deschidere a fost de 17,90 dolari, puțin sub prețul inițial al ofertei publice, de 18 dolari pe acțiune.

Drept comparație, prețul la listare al Hidroelectrica a fost setat la 112 lei sau aproximativ 24,6 dolari la cursul valutar din 29 iunie. O altă diferență semnificativă este dimensiunea companiei: conform statisticilor din prezent, evaluarea Hidroelectrica este estimată la 9 miliarde de euro (aproximativ 9,81 miliarde de dolari). Prin urmare, vorbim despre o companie de aproape cinci ori mai mare decât cea din Israel.

O altă diferență semnificativă este structura afacerii din perspectiva zonei de activitate. Hidroelectrica activează doar pe plan local, în timp ce Enlight are o afacere mult mai diversificată regional, activând pe trei continente. Acest aspect este foarte important, pentru că factorii de risc diferă semnificativ. Hidroelectrica este sensibilă la cadrul legislativ și la condițiile de piață locale. Acest lucru o face mai expusă față de o companie a cărei activitate este distribuită în trei regiuni geografice diferite.

Din punctul de vedere al performanței de pe Nasdaq, acțiunile Enlight nu au surprins. Prețul a evoluat într-un interval de aproximativ 5 dolari, atingând un minim la 3 martie, de 15,9 dolari, și un maxim la 15 iunie, de 20,09 dolari. ”Lipsa unor mișcări impresionante ar putea fi argumentată de o scădere a prețurilor la energie în acest an și de o încetinire a sectorului energetic, după un an cu rezultate record. Însă perspectivele din sectorul energetic rămân în continuare bune”, subliniază Radu Puiu.

Din nou, ca amploare, pentru piața românească, listarea Hidroelectrica rămâne cea mai mare din istorie, motiv pentru care e greu de comparat cu altele. Potrivit analistului XTB România, dacă vorbim despre modul în care această listare ar putea schimba comportamentul imediat al investitorilor, lichiditatea pe alte titluri ar putea scădea, în așteptarea Hidro. Și, eventual, vânzări mai multe pentru a obține cash.

”Pe de altă parte, după listare, lichiditatea va crește iar dividendul așteptat din partea Hidroelectrica ar putea reprezenta o sursă de venituri care să fie reinvestite în piață. Dacă prețurile Hidroelectrica vor fi atractive, optimismul privind alte companii de pe bursă ar putea fi alimentat la rândul lui”, punctează Radu Puiu. Iar o piață cu investitori optimiști este o piață vie, dinamică și cu perspective consistente de dezvoltare.