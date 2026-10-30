Zamfir: Execuția bugetară pe 2026 la Ministerul Economiei este absolut rușinoasă

Execuția bugetară pe anul 2026 la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) este absolut rușinoasă, dintr-un buget alocat de 3,6 miliarde de lei, ajungându-se, în final, undeva la 23%, a declarat, vineri, ministrul Daniel Zamfir, într-o conferință de presă.

‘Execuția bugetară la Ministerul Economiei este una absolut rușinoasă, pentru că era alocat un buget de 3,6 miliarde de lei și se ajunge, în final, undeva la 23%. Este extrem de puțin, având în vedere că sunt programe extrem de importante care ar fi trebuit să finanțeze micii antreprenori. (…) La PNRR, unde am avut 1,5 miliarde de lei bugetați, s-au cheltuit doar 28%, precum și 0%, investiții în industria de apărare, iar aici mi se pare un lucru extrem de grav’, a spus ministrul.

Potrivit situației privind execuția bugetară, prezentată de ministru, totalul bugetului alocat pentru programele cu impact major în economie, pe anul 2026, a fost de 3,695 miliarde de lei, din care s-au cheltuit, până la 21 octombrie, 877 milioane de lei, reprezentând 23,73%.

Pentru programele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), din cele 1,544 miliarde de lei s-au cheltuit 433,571 milioane de lei (28,06%), iar pentru Start-Up Nation – Fonduri Externe Nerambursabile (IMM-uri), din bugetul alocat de 898,360 milioane de lei au fost cheltuiți doar 19,056 milioane de lei (2,12%).

La capitolul Investiții în industria de apărare (majorare de capital), din 311 milioane de lei alocate nu s-a cheltuit niciun leu, potrivit prezentării ministrului Economiei.

De asemenea, la schema de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare (DPIFI), din cele 125,072 milioane de lei alocate s-au folosit 109,851 milioane de lei (87,83%), iar pentru programul de accelerare a dezvoltării IMM-urilor Fonduri Externe Nerambursabile (IMM-uri), din alocarea de 123,507 milioane de lei s-au cheltuit 2,272 milioane de lei ((1,84%).

Lista privind execuția bugetară a MEDAT cuprinde, totodată, și alte programe și domenii: Programul Femeia Manager – 112,597 milioane de lei alocate, 4,411 milioane de lei cheltuite (3,92%); programe de conservare sau de închidere a minelor – 85 milioane de lei alocate, 41,289 milioane de lei cheltuite (48,58%); Programul național de marketing și promovare turistică – 23,9 milioane de lei alocate, 3,863 milioane de lei cheltuite (16,16%); Programul multianual de dezvoltare a destinațiilor formelor și produselor turistice – 20,1 milioane de lei alocate / 9,047 milioane de lei cheltuite (45,01%) etc.

Ministrul Daniel Zamfir consideră inexplicabilă necheltuirea sumelor alocate prin bugetul ministerial.

‘La două societăți din industria de apărare, ieri am semnat bugetul care trebuia alocat în anul 2026. Așadar, iată, la sfârșitul lunii octombrie, abia acum, pentru că timp de cinci luni nu li s-a aprobat bugetul. Este absolut inexplicabil. (…) Constat, însă, că au avut grijă de indemnizațiile din consiliile de administrație. Cei care au fost în Consiliul de administrație, o majoritate covârșitoare era formată din membrii USR. Ei bine, acolo s-au plătit peste trei milioane de lei anual pentru aceste sinecuri. Pentru antreprenorii români s-au plătit doar 2,12 milioane. Așadar, sinecurile și-au luat banii, iar firmele românești falimentau. Rezultatul? 37 de firme au dat faliment în timp ce sinecuriștii își luau banii. Am să prezint realitatea în minister, așa cum este ea’, a subliniat ministrul.

Acesta a precizat că a trimis, joi, corpul de control la Radiocom, ‘o societate extrem de importantă, de interes strategic’, pentru că are informații că se discută în Consiliul de administrație înstrăinarea activelor strategice ale statului către firme private.

‘Vreau să văd ce va constata acolo corpul de control și vă asigur că tot ceea ce va scrie acolo voi face public. Este datoria mea să informez ceea ce s-a întâmplat la Societatea IOR, o societate extrem de importantă, de apărare. Am schimbat administratorul special, fost secretar general de aici, doamna Miron, tocmai pentru că e un caz care mi se pare uluitor. Pe 19 octombrie, în ziua în care erau audieri la Parlament pentru instalarea noului Guvern, au decis, printr-un ordin, să majoreze indemnizațiile consiliului de administrație… În această dimineață am semnat anularea acestui ordin de majorare a indemnizațiilor’, a precizat Daniel Zamfir.

El a adăugat că și la ROMAERO va convoca adunarea generală a creditorilor pentru schimbarea administratorului special.

‘Acolo există un administrator special trimis de doamna vicepremier Oana Gheorghiu, un administrator special care a reușit performanța, între ghilimele, să ducă societatea de la 12 milioane pierderi la 38 de milioane pierderi. Și acolo se dorea înstrăinarea unor active ale companiei statului. Ceea ce, repet, din punctul meu de vedere, este inacceptabil’, a afirmat Zamfir.

Ministrul a mai spus că săptămâna viitoare va convoca adunarea generală a acționarilor la Poșta Română și la Romfilatelia pentru a demara procedurile de fuziune a celor două companii.

De asemenea, conform lui Zamfir, vor trece prin procedurile de fuziune / comasare societățile Telegondola Mamaia și Mamaia SA Constanța, precum și Plafar SA cu Societatea Națională a Sării – Salrom.

În același timp, ministrul va demara, tot de săptămâna viitoare, discuții pentru reorganizarea ROMARM.

‘În programul de guvernare este stipulat ca ROMARM să devină o companie care să gestioneze toate filialele din teritoriu, să facem o companie ‘mamă’ care să gestioneze programele SAFE’, a explicat ministrul Economiei.