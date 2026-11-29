Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Zamfir, a anunţat, vineri seară, că îşi doreşte ca voucherele de vacanţă să fie incluse în bugetul naţional, acesta fiind un stimul important pentru HoReCa. Ministrul a precizat că industria turismului din România nu este exploatată suficient şi a menţionat că îşi doreşte ca şi în sectorul privat să se acorde vouchere de vacanţă angajaţilor.

„Eu îmi doresc ca voucherele de vacanţă pentru sectorul public să fie incluse în bugetul de stat. Vreau să promovăm o ordonanţă de urgenţă ca, de la anul, aceste vouchere de vacanţă să intre în vigoare. Din punctul meu de vedere, este un stimul extrem de important şi binevenit. E ca o gură de oxigen pentru ce înseamnă sectorul HoReCa, care a fost puternic lovit în această perioadă”, a declarat Daniel Zamfir, vineri seară, la Digi24.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a precizat că vouchere de vacanţă ar trebui să se acorde şi în sectorul privat.

„E un sector extrem de important. Pentru mine, industria turismului este o industrie neexploatată suficient în România şi chiar mă voi implica. Am început să fac lucruri. Pe de o parte, de a atrage turişti străini şi, pe de altă parte, de a stimula industria românească. Nu e vorba doar de voucherele de vacanţă pentru sistemul public. Eu vreau ca şi sistemul privat să dea vouchere de vacanţă angajaţilor. Este un proiect de lege discutat în Parlament, dar vă spun direct: eu mi-aş dori să o facem rapid, prin ordonanţă de urgenţă, pentru ca şi voucherele de vacanţă pentru sistemul privat să intre în vigoare odată cu cele care sunt pentru sistemul bugetar”, a transmis Zamfir.

El a explicat cum s-ar putea acorda astfel de vouchere în sectorul privat.

„Astăzi, companiile care doresc să-şi diminueze impozitul pe profit, există acel procent de 20%, sumă pe care o pot aloca ONG-urilor şi voucherului de vacanţă. Eu îmi doresc să rămână la latitudinea companiilor private dacă doresc să doneze şi la ONG-uri, la biserici, dar şi să acorde vouchere de vacanţă angajaţilor. Cred că este un lucru extrem de corect. Ce m-a surprins însă, şi poate nu ştiu dacă nu ar fi de plâns, ar fi de râs. Am constatat că în Consiliul Economic şi Social a existat un ONG care s-a opus ca companiile să acorde vouchere de vacanţă angajaţilor. Acel ONG se numeşte Sexul VS. Barza”, a spus Zamfir.

Întrebat dacă a avut o discuţie cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe tema voucherelor de vacanţă, Zamfir a explicat că acesta „a tăcut”.

„A tăcut, dar tăcerea lui va fi exploatată favorabil de mine. Nu mă las până nu punem vouchere de vacanţă. Nu am afaceri în turism. Nu am vreun considerent pentru care să îmi doresc vouchere de vacanţă, dar trebuie să înţeleagă toată lumea că voucherul de vacanţă acordat oamenilor ca să-şi cheltuiască banii în România, să nu mai plece să-i cheltuiască prin Bulgaria şi prin alte ţări, este un stimul pentru economia românească”, a spus Zamfir.