Acţiunile SpaceX au scăzut cu 12% luni, continuând corecţia după debutul spectaculos la bursă

Acţiunile SpaceX au scăzut cu aproximativ 12% luni, îndreptându-se către a treia zi consecutivă de pierderi şi prelungind corecţia care a urmat unuia dintre cele mai spectaculoase debuturi bursiere din istorie, transmite CNBC.

Compania fondată de Elon Musk a început să fie tranzacţionată pe bursă pe 12 iunie şi a atras imediat un interes uriaş din partea investitorilor.

În primele două şedinţe complete de tranzacţionare, valoarea de piaţă a SpaceX a crescut atât de mult încât a depăşit temporar companii precum Amazon şi chiar Microsoft, transformând grupul într-una dintre cele mai valoroase companii din lume.

Entuziasmul iniţial s-a diminuat însă rapid. După scăderi de 5% şi 3,6% în şedinţele de miercuri şi joi de săptămâna trecută, titlurile au continuat să se deprecieze luni.

La preţul de aproximativ 160 de dolari pe acţiune, SpaceX rămâne totuşi cu circa 37% peste preţul de ofertă publică iniţială de 135 de dolari stabilit la listare.

Compania a anunţat luni şi lansarea unei emisiuni de obligaţiuni negarantate, în timp ce a dezvăluit că deţinea lichidităţi şi echivalente de numerar în valoare de 100,8 miliarde de dolari la data de 19 iunie.

Investitorii care susţin compania mizează pe potenţialul pe termen lung al afacerilor SpaceX în domeniul lansărilor spaţiale, internetului prin satelit Starlink, inteligenţei artificiale şi centrelor de date.

Totuşi, rezultatele financiare recente arată că grupul continuă să înregistreze pierderi importante. SpaceX a raportat o pierdere netă de 4,9 miliarde de dolari în 2025 şi o pierdere de 4,28 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2026.

Pentru investitorii care au cumpărat acţiuni după debutul bursier, mare parte din câştigurile iniţiale s-au evaporat deja în urma retragerii recente a pieţei.

Chiar şi aşa, listarea a avut efecte spectaculoase asupra averii acţionarilor. IPO-ul a contribuit la transformarea lui Elon Musk în primul om din lume cu o avere estimată la peste un trilion de dolari şi a creat mii de noi milionari în rândul investitorilor şi angajaţilor companiei.

Scăderea actuală este privită de mulţi analişti drept o perioadă de ajustare după entuziasmul extrem care a însoţit listarea, investitorii încercând acum să evalueze mai realist perspectivele financiare ale companiei şi ritmul în care investiţiile uriaşe în spaţiu şi inteligenţă artificială se vor transforma în profituri.