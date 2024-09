Al doilea magazin în franciză Simply by Auchan s-a deschis în județul Călărași

Auchan România continuă dezvoltarea programului de franciză dedicat antreprenorilor din comerțul alimentar. Astfel, al doilea magazin de proximitate Simply by Auchan a fost inaugurat pe 20 septembrie, în comuna Plătărești din județul Călărași.

Având în portofoliu peste 430 de magazine, Auchan a dezvoltat pe parcursul celor 18 ani de activitate în România un comerț omnicanal și o rețea multi-format, compusă în prezent din 28 de hipermarketuri clasice, 5 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 7 supermarketuri, magazinul Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, majoritatea în incinta stațiilor Petrom, dar și magazinul online auchan.ro. Ca parte a concentrării pe segmentul de proximitate, retailerul continuă dezvoltarea programului de franciză ce a debutat în luna iunie 2024. Prin intermediul acestuia, antreprenorii români pot să-și deschidă un business la cheie în retail sub brandul Simply by Auchan.

”Suntem prezenți pentru prima dată cu franciza Simply by Auchan în județul Călărași, unde mai avem șase unități MyAuchan Petrom. Franciza este o prioritate de dezvoltare pentru noi și ne bucurăm să aducem valoare businessului individual. La doar trei luni de la lansare, suntem încântați să inaugurăm al doilea magazin Simply by Auchan, rezultatele primului fiind foarte îmbucurătoare, așa cum ne-a confirmat partenerul nostru. Îi spunem bun venit noului nostru partener și împreună ne dorim să aducem diferența creată de Simply by Auchan locuitorilor din această zonă. Succesul acestui model de business ne inspiră să continuăm dezvoltarea, astfel încât, prin colaborarea cu antreprenorii locali să putem aduce brandul Auchan mai aproape de comunitățile din întreaga țară”, a precizat Ioana Toșa, Director Vânzări Auchan Retail România.

Al doilea magazin de proximitate Simply by Auchan, deschis în Călărași

După ce primul magazin de tip franciză a fost inaugurat la finalul lunii iunie în Popești-Leordeni, Ilfov, cel de-al doilea magazin Simply by Auchan a fost deschis în satul Podul Pitarului, din comuna Plătărești, județul Călărași, la adresa str. Calea București, nr. 30A. Acesta are o suprafață de 100 de metri pătrați, iar pe rafturile magazinului se regăsesc aproximativ 3.500 de produse.

Noul magazin în franciză se remarcă printr-o gamă foarte bogată la raionul de carmangerie și prin cele peste 100 de produse marcă proprie Auchan. Clienții se pot bucura, totodată, de produse proaspete din brutăria și din cofetăria Auchan.

În locația proaspăt inaugurată sub brandul Simply by Auchan lucrează opt angajați. Programul de lucru al magazinului începe zilnic la ora 7:00 și se încheie la ora 21:00 între luni și vineri, la ora 20:00 sâmbăta și la ora 19:00 duminica. În incinta magazinului există și un punct de colectare manuală a ambalajelor cu simbolul SGR, precum și un dispozitiv pentru plata facturilor.

”Suntem bucuroși să devenim parte din ecosistemul Auchan prin obținerea francizei Simply. Noi lucrăm de multă vreme în comerț, însă după 15 ani de activitate într-o carmangerie, am decis că este momentul să oferim mai mult clienților noștri. Astfel, am început demersurile pentru obținerea francizei și suntem pregătiți să ne primim clienții fideli, dar și pe noii cumpărători într-un spațiu modern, în care vor găsi o gamă variată de produse marca Auchan și nu numai. Suntem convinși că parteneriatul va fi unul de succes și deja ne gândim la anul viitor, când avem în plan o extindere a magazinului, pentru a oferi și mai mult spațiu clienților”, a declarat Georgiana Mihai, administrator.

Avantajele unei francize Simply by Auchan

Antreprenorii din retail care aleg să deschidă un magazin Simply by Auchan, în sistem de franciză, au mai multe avantaje și beneficii:

Se pot diferenția în piață printr-o gamă de produse create în laboratoarele de producție Auchan

Au acces la gama de mărci proprii Auchan

Aparțin ecosistemului mărcii Auchan, cu toate avantajele ce derivă din acest fapt

Colaborează cu un brand renumit pe piață în materie de calitate a serviciilor și a prețurilor oferite consumatorilor

Care sunt criteriile pentru a opera o franciză Simply by Auchan

Antreprenorii care doresc să obțină o franciză Simply by Auchan trebuie să dețină un spațiu comercial cu specific alimentar, cu o suprafață de vânzare cuprinsă între 60 și 200 mp.

Aceștia beneficiază de suport operațional din partea Auchan, ce cuprinde regândirea imaginii și layout-ului magazinului, transformarea acestuia prin introducerea unor elemente moderne ce oferă un plus de atractivitate, sugestii de îmbunătățire a gamei, acces la o platformă facilă de comandă a produselor, suport pentru redeschidere și sprijin constant în operarea magazinului din partea personalului dedicat acestui parteneriat.

Totodată, francizații beneficiază de un pachet de training ce conține informații operaționale despre ecosistemul Auchan, despre activitatea de comerț sub brandul Auchan și sistemul de franciză Simply.

Despre Auchan

Auchan România are în portofoliu peste 430 de magazine, cuprinzând 28 de hipermarketuri clasice, 5 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 7 supermarketuri, magazinul Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 2 magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2023 de peste 1,6 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.