Rețeaua de magazine în franciză Simply by Auchan ajunge la 20 de unități

Auchan România continuă dezvoltarea programului de franciză lansat în iunie 2024 și ajunge la 20 de magazine de proximitate Simply by Auchan. Acestea funcționează atât în zone urbane, cât și rurale din șapte județe, cea mai recentă unitate fiind deschisă în București. Prin programul de franciză, Auchan încurajează antreprenoriatul românesc, oferind partenerilor săi un pachet complet de produse, servicii și suport pentru dezvoltarea unui business la cheie în comerțul modern.

Cu suprafețe cuprinse între 50 – 250 mp, magazinele Simply by Auchan propun o gamă variată de până la 3.500 de articole la prețuri accesibile, de la fructe şi legume, produse congelate şi băcănie, la produse din brutăria şi cofetăria Auchan, precum şi articole nealimentare (de îngrijire personală, curăţenie, produse pentru animale de companie etc.).

Primele 20 de magazine Simply by Auchan sunt deschise în județele Ilfov, Călărași, București, Teleorman, Giurgiu, Argeș și Buzău, cea mai mare cerere de francize la momentul actual fiind înregistrată în Ilfov. Majoritatea antreprenorilor care operează aceste magazine sunt proprietari de magazine de proximitate care au ales să îşi dezvolte afacerea prin franciza oferită de Auchan.

„Suntem încântați să ducem diferența Auchan în din ce în ce mai multe zone ale țării și le mulțumim tuturor partenerilor pentru încrederea acordată. Dezvoltarea programului de franciză este una dintre prioritățile-cheie pentru noi în acest an și lucrăm la mai multe formate de franciză pe care le putem propune atât specialiștilor cu experiență în comerț, cât și antreprenorilor aflați la început de drum.” a declarat Ioana Toșa, Director Vânzări Auchan România.

Ce avantaje au antreprenorii din retail care deschid o franciză Simply by Auchan

Odată cu dezvoltarea acestui parteneriat pe termen lung, bazat pe profesionalism, inovație și susținere continuă, Auchan oferă antreprenorilor din retail o serie de avantaje și beneficii printre care se numără:

Diferențiere în piață printr-o gamă de produse create în laboratoarele de producție Auchan

Acces la gama de mărci proprii Auchan

Apartenența la ecosistemul mărcii Auchan, cu toate avantajele ce derivă din acest fapt

Cooperarea cu un brand renumit pe piață în materie de calitate a serviciilor și a prețurilor oferite consumatorilor

Care sunt criteriile pentru a opera o franciză Simply by Auchan

Pentru a fi eligibil, un potențial francizat trebuie să dețină un spațiu comercial, cu specific alimentar, cu o suprafață de vânzare cuprinsă între 60-250 mp. Aceștia beneficiază de suport operațional din partea Auchan, ce cuprinde regândirea imaginii și layout-ului magazinului, transformarea acestuia prin introducerea unor elemente moderne ce oferă un plus de atractivitate, sugestii de îmbunătățire a gamei, acces la o platformă facilă de comandă a produselor, suport pentru redeschidere și sprijin constant în operarea magazinului din partea personalului dedicat acestui parteneriat. Totodată, francizații beneficiază de un pachet de training ce conține informații operaționale despre ecosistemul Auchan, despre activitatea de comerț sub brandul Auchan și sistemul de franciză Simply.

Despre Auchan

Auchan România are în portofoliu peste 450 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 7 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, 20 magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2023 de peste 1,6 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.